【港鐵縱火死因】男子成火人後施施然坐下　再撲向地上爬行女乘客

港鐵前年發生車廂縱火案，男子張錦輝繁忙時間於列車上放火，令18人受傷，他亦於3個月後不治。死因庭今（15日）就其死因展開研訊。有目擊乘客供稱，見張拿出液體後點燃，車廂內即出現「大嚿火」並有兩人即成火人，其中男「火人」仍施施然坐下，見有女乘客著火在地上爬行，即上前抱緊，像想「點燃」對方，有乘客見狀欲把男「火人」踢開，但對方反而抱得更緊。

男乘客鄧廣坤稱張錦輝縱火前曾在車廂內大叫：去死啦。（林樂兒攝）

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車頭出現兩個「火人」

鄧續道，他回頭時看到車頭有2個「火人」。他當時不知自己也被燒到，下意識幫其他乘客撲滅身上的火種。他稱有人難以呼吸，幸得另一男乘客打開車窗，眾人才逐漸冷靜下來。列車抵尖沙咀站，他逃離車廂後回望，見一名背向他的男子站在月台上「郁都唔郁」，褲子被燒至露出大腿及臀部。鄧不清楚他是否張。他及後發現鼻及嘴滲出液體，自行往醫院求診。

好大嚿火碌下碌下

女乘客葉嘉茵則形容場面混亂，有「好大嚿火周圍碌下碌下」，不知是人還是死物。她續說，眾人「人踏人咁向前躝呀避呀」，但車廂中空位有限，「冇乜好走」。

女乘客葉喜茵稱見車廂內有「好大嚿火周圍碌下碌下」。（林樂兒攝）

著火男撲向爬地女子

庭上又讀出男乘客鄭澤然的供詞。他指有下身著火的男子施施然坐下，之後望向縮作一團、在地上爬行的女乘客，並走去擁著她，「好似要點著」對方。他踢向該男的臀部及大腿，惟該男仍不放手，反而抱得更緊。

向警稱：曾蔭權害死我個仔

警員黎俊烯供稱，接報到場後陪同死者送院，對方當時清醒，在救護車承認用天拿水點火，稱要報仇。被問何仇要報，張答：「老婆同我離咗婚。曾蔭權害死我個仔。」警員稱以涉嫌縱火作出拘捕後，張沒再作反應。他又得悉，醫護人員在同年5月14日凌晨4時15分巡房時，發現張口吐白泡、心臟停頓。醫生搶救後，終在凌晨5時19分宣告不治。

案件編號：CCDI-974/2017