【港鐵縱火死因】疑縱火者面臀四肢2至3級燒傷　3個月後吐白泡亡

港鐵前年發生車廂縱火案致19人受傷，懷疑縱火男乘客張錦輝3個月後傷重不治，死因庭就其死展開研訊。醫生指張在事件中全身燒傷面積達三至四成，面、臀、四肢等有二至三級程度燒傷，情況危殆，需由伊利沙伯醫院急症室轉至威爾斯親王醫院的燒傷中心。三個月後醫護發現被告吐白泡死亡。

死者張錦輝獲救時，身體有三至四成皮膚燒傷，其中臉、四肢及臀部更有二至三及程度燒傷。（資料圖片）

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死者張錦輝（終年60歲，下稱：張），於2017年2月10日在港鐵金鐘至尖沙咀站行駛間被燒傷，先被送往伊利沙伯醫院急症室，後轉至威爾斯親王醫院，留醫至5月14日不治。

張送院時仍清醒

伊利沙伯醫院急症室醫生楊志楊供稱，張當晚約7時55分由救護車送抵急症室，其時完全清醒。救護車資料指，張縱火自焚，主要是燒傷，情況危殆。

楊醫生在其口腔發現疑因吸入濃煙而產生的炭粒，並指其面部、四肢及臀部燒傷，程度為二至三級，總燒傷面積達31%。為保護氣道，需做人工插喉。由於張傷勢嚴重，隨後被轉送至威爾斯親王醫院的燒傷中心，轉院前受藥物影響轉為昏迷。

醫生曾為張腿部放壓

威爾斯親王醫院醫生葉慧盈稱，雖然張有脈搏，但腿部緊漲，外科醫生認為需替他放壓，否則會阻塞血管，令腳趾壞死。張接受放壓手術，再被送入深切治療部。她指張有四成面積燒傷，情況危殆。

警員黎俊烯供詞指，醫護人員在同年5月14日凌晨4時15分巡房時，發現張口吐白泡、心臟停頓。醫生搶救後，在同日凌晨5時19分宣告不治。研訊明續。

案件編號：CCDI-974/2017