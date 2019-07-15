藍田靈安幼兒學校爆手足口病　20名學童受感染　全部人情況穩定

基督教香港信義會靈安幼兒學校爆發手足口病，20名兩至五歲學童受感染，出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵，所有人目前情況穩定。

衞生署衞生防護中心今日（15日）調查位於藍田的基督教香港信義會靈安幼兒學校爆發手足口病個案，受影響的20名學童包括16男4女，年齡介乎兩至五歲。他們自上月29日起出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵。當中18人已求醫，無需入院，所有病人現時情況穩定。衞生防護中心人員已實地視察該校，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察，衞生防護中心正繼續調查個案。

手足口病活躍程度正處於高水平

衞生防護中心的最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度正處於高水平。發言人提醒，由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。

衞生防護中心發言人又指，手足口病是常見於兒童的疾病，成人個案亦偶有發生，通常由腸病毒如柯薩奇病毒及腸病毒71型引起。臨床病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍。亦有病人主要在口腔後部出現疼痛潰瘍，即疱疹性咽峽炎，而手腳沒有紅疹。手足口病全年均會出現，而高峰期一般為五月至七月，十月至十二月亦可能出現較小型高峰期。