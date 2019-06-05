青衣商會石蔭幼稚園爆手足口病　涉20學童及1職員　全部情況穩定

青衣商會石蔭幼稚園爆發手足口病個案，有20名年齡介乎三至五歲的學童（包括14男6女）以及一名職員受影響。衞生署衞生防護中心表示，涉事病童自5月9日起出現口腔潰瘍、手或腳出現紅疹和發燒等病徵，全部人均已求醫，毋須入院，現時情況穩定。中心再次呼籲市民、學校和院舍時刻注意手部、個人和環境衞生。

青衣商會石蔭幼稚園爆發手足口病個案，涉及20名學童及1名職員。（資料圖片）

衞生防護中心已派員視察位於葵涌石蔭東邨的青衣商會石蔭幼稚園，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察，中心會繼續調查個案。中心發言人表示，滿意學校的衞生情況，學校毋須停課。

發言人表示，手足口病是常見於兒童的疾病，成人個案亦偶有發生，通常由腸病毒如柯薩奇病毒及腸病毒71型引起。臨床病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍；亦有病人主要在口腔後部出現疼痛潰瘍，即疱疹性咽峽炎，而手腳沒有紅疹。

發言人補充指，手足口病全年均會出現，而高峰期一般為五月至七月，十月至十二月亦可能出現較小型高峰期。衞生防護中心的最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度處於高水平。由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。