上周增4宗退伍軍人病　全部均有長期病患　其中一人潛伏期居廣州

衞生防護中心今日（15日）公布退伍軍人病個案最新數字，上周共新增4宗社區感染的退伍軍人病個案，4名男患者年齡介乎53歲至75歲，全部均有長期病患，其中三人住在屯門區、南區及西貢區，餘下一人潛伏期內均在廣州。 截至7月13日，本港今年共錄得53宗退伍軍人病個案。中心強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

衞生防護中心指，在7月7至13日期間，衞生防護中心錄得四宗社區感染的退伍軍人病個案，包括53歲男病人，居於屯門區豐安街2號翠寧花園第1座；60歲男病人，整個潛伏期內均在廣州；75歲男病人，居於南區田灣街田灣邨田麗樓；以及71歲男病人，居於西貢區寶琳北路1號康盛花園第5座。

衞生防護中心發言人表示，署方正展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案。截至7月13日，今年共錄得53宗退伍軍人病個案。2018年及2017年分別有105宗及72宗。

中心發言人提醒，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人病。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。