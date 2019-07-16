涉賣冒牌疫苗 加維醫務停業 內地客：診所微信稱「海關例行檢查」

衞生署及海關昨日（15日）公布，位於尖沙咀的加維醫務及疫苗中心涉提供冒牌子宮頸癌（HPV）疫苗，行動中檢獲162盒懷疑冒牌疫苗，並拘捕1名董事及2名職員。 今日(16日)該中心張貼告示，指中心會暫停營業直至另行通知，有內地旅客抵港後才得悉無法接種疫苗。

涉事的醫務中心貼出告示宣布即日起暫停營業。（梁鵬威攝）

加維醫務及疫苗中心今日張貼告示，指「由即日起暫停營業直至另行通知」。公告續稱，「由於媒體於昨日報導之事件仍在初步調查階段，中心暫時不作任何回應。」



來自廣州的吳先生今日特地到香港接種九價HPV疫苗第二針，抵港後才收到中心微信通知，聲稱中心因「海關例行檢查，在診所拿了疫苗去化驗，並讓診所相關人員到海關配合核查清楚」而暫停營業，但他仍決定上門觀察情況。吳先生表示，內地不容許男生接種疫苗，但得悉5至6位內地同事都曾在香港的加維醫務及疫苗中心接種疫苗，三針過後均未感到不適，因此在同事推薦下到此中心接種疫苗，亦已經全數付了約7,000多港元。吳先生坦言「未想到會遇到這些事情」，並指雖然接種第一針後身體未有不適，但對此依然擔心。

對於中心涉賣假疫苗而暫停營業，吳先生表示未與同事商討報案或爭取賠償等下一步行動，但他依然對香港醫療有信心，仍希望在香港接種第二及第三針疫苗，但坦言自己作為內地人對香港法律不熟悉，維權會有難度，但有需要時會盡量為自己爭取應有權益。



另外，有6名內地旅客稱經朋友預約到加維醫務及疫苗中心接種疫苗，但來到才得悉中心暫停營業，亦沒有收到中心通知，短暫停留後離去。其中，三名來自廣東普寧市的女士稱要到加維醫務及疫苗中心打第三針疫苗，她們看到告示後才知道中心今日暫停營業。她們指一直透過朋友向中心預約接種時間，事前沒有收到有關假疫苗的消息。她們表示接種首兩針後身體無恙，現在打算向朋友聯繫及了解應如何處理，並稱相信她的朋友同是不清楚情況方會向她們介紹此中心。