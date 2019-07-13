【HPV疫苗】婦產科醫生：假疫苗成分不明　如過敏最嚴重可致死

香港海關與衞生署7月10日在觀塘信穎醫務中心聯合行動，檢獲76盒懷疑冒牌疫苗，並拘捕兩名男子，海關相信該醫務中心魚目混珠，為市民接種假疫苗。 有婦產科醫生坦言，子宮頸癌疫苗早前爆出水貨針風波，而現時更出現假貨，事態愈來愈離譜，擔心冒牌疫苗成分為不明物質，或會令接種者過敏，嚴重可以致呼吸困難、腦水腫，甚至死亡，提醒在接種後感到不適，如面部、頸部也出現痕癢、紅腫的人，就應及早求診。

靳嘉仁擔心冒牌疫苗成分為不明物質，或會令接種者過敏，指出過敏嚴重可以致呼吸困難、腦水腫，甚至死亡。 （資料圖片）

婦產科醫生靳嘉仁表示，早前爆出HPV水貨針風波，而現時更出現假貨，趨勢愈來愈離譜，他指出，水貨針在運送過程中如有依足指示，雖然犯法，但卻不害人；惟假貨的成分未知，「如果係生理鹽水都好一點，但擔心是不明物質。」他稱，接種者可以留意自己有無出現不良反應，包括在面部、頸部、咀部出現痕癢、紅腫、紅疹，「因為下一步就會係水腫，眼、鼻、喉嚨都會腫，透唔到氣，可以死人！」他提醒，接種了HPV疫苗人士如有上述不適，就應及早到急症室求診。

不過，靳嘉仁指仍建議有需要接種疫苗者繼續接種HPV疫苗，因如未有接種，就會有可能受到HPV病毒的感染，「不應斬腳趾避沙蟲。」但他承認，現時真貨與假貨的包裝十分相似，一般人難以分辨，建議接種者可以先了解為自己接種的醫生名字，向藥廠了解該名醫生有無向藥廠取貨，再決定是否接種。他亦建議，醫生亦可在為市民接種後，讓客人帶走包裝盒，「如果擔心有人不法用個盒，可以剪開一半，或者淨係剪個編號，等他們可以核對是否真貨。」