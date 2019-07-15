加維醫務及疫苗中心涉賣假疫苗　海關拘3人檢162盒冒牌HPV疫苗

再有醫療機構涉提供冒牌疫苗，海關今日（15日）公布，指位於尖沙咀的加維醫務及疫苗中心，涉嫌向顧客提供冒牌的子宮頸癌疫苗（HPV疫苗），海關檢獲約162盒懷疑冒牌疫苗及163盒含有第1部毒藥的疫苗，估計市值合共約75萬元，樣本將盡快安排送往政府化驗所化驗。 海關又指行動中拘捕3人，分別是一名35歲的醫務中心女董事及兩名分別27及30歲的女職員被捕。 今次是近日第二宗涉及有診所提供冒牌HPV疫苗。首宗是海關及衞生署上周突擊搜查觀塘信穎醫務中心，於上周五（12日）宣布檢獲76盒懷疑冒牌疫苗，並拘捕兩人。

香港海關與衞生署七月十二日進行聯合行動，突擊搜查一所位於尖沙咀的醫務中心，檢獲約一百六十二盒懷疑冒牌疫苗及一百六十三盒含有第1部毒藥的疫苗，估計市值合共約七十五萬元。圖示部分檢獲的懷疑冒牌疫苗及含有第1部毒藥的疫苗。（政府新聞處圖片）

香港海關與衞生署7月12日進行聯合行動，突擊搜查位於尖沙嘴的加維醫務及疫苗中心，檢獲約162盒懷疑冒牌疫苗及163盒含有第1部毒藥的疫苗，估計市值合共約75萬元。

衞生署早前接獲投訴，指有醫務中心使用懷疑有問題人類乳頭瘤病毒疫苗（又稱子宮頸癌疫苗），於是與海關進行聯合調查。海關在商標持有人協助下進行初步調查後，於7月12日與衞生署採取聯合執法行動，搜查一間位於尖沙咀區商業大廈內的醫務中心，檢獲該批懷疑冒牌及含有第1部毒藥的疫苗。樣本將盡快安排送往政府化驗所化驗。海關及衞生署的調查工作仍在進行中。



一名三十五歲的醫務中心女董事及兩名分別二十七及三十歲的女職員被捕。

海關提醒消費者應小心選擇信譽良好的醫務中心，如懷疑疫苗是冒牌貨，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。同時，海關亦提醒註冊醫護人員於採購疫苗時應小心謹慎，管有冒牌物品作任何商業用途屬嚴重罪行，須負上刑責。



衞生署呼籲市民若接種子宮頸癌疫苗後有不適，應尋求醫護人員的意見。根據世界衞生組織的建議，子宮頸癌疫苗接種的主要對象應為九至十四歲仍未性活躍的青少年女性。市民如有懷疑是否需要接種或補打相關疫苗，應諮詢醫護人員意見。此外，註冊醫護人員亦應只向持牌藥物批發商購買已註冊的藥劑製品。

衞生署表示，今年至目前為止，已接獲1,100宗有關子宮頸癌疫苗的投訴，當中約90宗投訴涉及今次公布的加維醫務及疫苗中心。

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預約疫苗網站顯示 加維打三針價格約8,000港元

涉事的加維醫務及疫苗中心，公司註冊資料顯示是在2018年5月2日創立，公司的官網未有提及接種加衛苗9的價格，僅提供一個香港電話號碼及微信聯絡人資料作預約用途，但在網絡搜尋到其他疫苗預約網顯示，在加維預約接種三針HPV疫苗的價格約為8,000元港幣，顧客需要先繳訂金，再在診所繳付餘額。

立法會議員：冒牌疫苗已「遍地開花」

立法會議員蔣麗芸認為，冒牌疫苗並非單一事件，已於全港各區「遍地開花」，蔣認為當局短期措施是儘快公佈疫苗檢驗結果，減低市民的疑慮，並加強執法；長遠政府需積極改善現有機制加強監管疫苗來源，以及增加突擊和定期搜查醫務中心的次數，減低有問題的醫務中心日後將假貨疫苗散貨的機會。

議員葛珮帆同樣呼籲衛生署及海關應追查冒牌疫苗的生產源頭，以免冒牌疫苗肆虐香港，影響香港聲譽。

香港海關與衞生署7月10日進行聯合行動，突擊搜查一間位於觀塘的醫務中心，檢獲76盒懷疑冒牌疫苗及47盒含有第一部毒藥的疫苗，估計市值約28萬元，並拘捕兩名男子，包括一名49歲男董事。