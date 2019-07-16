【信用體系】安裝智慧燈柱惹監控憂慮　楊偉雄：無人面識別功能

廣東省本月初發布《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》，計劃包括建設「社會信用體系」，引起港人熱議，及擔憂各區安裝智能燈柱是收集個人資料。創新及科技局局長楊偉雄今（16日）出席活動時主動解釋，安裝智慧燈柱目的是配合5G發展，及收集城市數據，包括交通情況、空氣質素，強調屬「開誠布公、具透明度、分享型」，並非收集個人資料。

楊潤雄強調，數據收集過程會做到「公平、公開、公正」。（李慧妍攝）

大灣區加快建設「社會信用體系」，及粵港澳警務合作等。政制及內地事務局局長聶德權早前於社交網站澄清，指該措施與香港無關，絕對不會在本港實施。此外，近期在各區安裝的智慧燈柱，配有監控攝錄鏡頭，惹來公眾擔憂是收集個人資料。

楊偉雄表示，政府於2017年推出的《智慧城市藍圖》，已提及安裝智慧燈柱，目標設置約400支，以配合5G發展，「（5G）一定要佈滿基站，才能運行。」而過程亦已諮詢立法會及區議會，「但仍有市民擔心，我們會繼續講解工作。」他指，智慧燈柱只是收集城市數據，如交通情況、空氣質素等，屬「開誠布公、具透明度、分享型」，方便市民了解城市狀況，促進創科發展，強調不會收集個人資料。

楊偉雄又解釋，明白大眾關注私隱問題，「我們每做一步都會諮詢個人資料私隱專員公署。設計智慧燈柱亦依照《私隱條例》規定做。」他強調：「我好清楚與大家說，燈柱沒有人面識別功能，而收集的數據亦不會向第三方分享。」他指，數據收集過程會做到「公平、公開、公正」，着公眾無須過份擔心，及後會請專家就係簡介，「保證不會侵犯私隱，希望大家能一起努力達成共識。」

中國內地近年全方位監控民眾的一言一行，在全國範圍內已設立數億個監控鏡頭，部分配合人面識別技術，即時分析民眾身份，除了應用於刑事和政治案件，民眾違規過馬路亦會被監控，更有地方將民眾身份和資料即時展示在大屏幕上。內地的監控鏡頭，亦會配合2014年開始逐步建設「社會信用體系」，對評鑑分數未達標準的人民，施加更多的限制，包括無法購買機票或火車票，無法貸款等，更會「連坐」影響家人。