【逃犯條例】「覺醒派」變裝來港示威　細說內地人鬥智鬥力避監控

反修訂《逃犯條例》抗議活動持續，示威者鑑於特首和政府在昨日下午5時的「最後通牒」前未有回應撤回修例等五大訴求，決定今日將行動升級，包圍政總。不只是香港人堅持抗爭，亦有內地人和外國人加入支持。其中，自稱來自內地的「覺醒派」特意「變裝」冒險來港參與示威，他稱皆因「大陸是沒有法律的」，親歷內地政權壓迫和監控，形容香港是「最後法治和民主希望」，一旦修例通過將徹底摧毀香港。

「RETRACT EVIL BILL」、「HONG KONG CANNOT FALL!」手持用英文標語，Mark（化名）坐在立法會「煲底」示威區一旁，默默地支持一眾留守的示威者。戴上了鴨嘴帽、太陽眼鏡和口罩，「全副武裝」以防被認出，只因他是特意從內地來港，支持反修例行動。Mark笑指自己到場前，曾先換了全身衣服、變裝一番：「因為內地由你一出門口就開始監控，但原來香港是very easy（很容易）的，我還以為滿街都是監控錄影機。」

「大陸是沒有法律的」

「內地現在很多資訊，都是用暴動來形容這場運動，知道實際情況的內地人不多。」作為內地人，Mark只能透過「翻牆」，登上Twitter等網站，接觸關於香港的報導。他認為如香港通過了《逃犯條例》修訂，把港人引渡回內地受審是相當危險的事：「大陸是沒有法律的。香港的司法制度是基石，修訂通過了，會影響香港的經濟和形象。」

內地人Mark笑指自己到場前，曾先換了全身衣服、變裝一番。（李穎霖攝）

「香港真得很厲害，那些標語、說習近平和領導人的，如在內地，早就被收，然後整個區會被戒嚴，四周人車都不能通過。你一出來示威，一踏步早就被抓了。」初次在港參與集會的Mark感嘆道出兩地分別，指羨慕香港擁有民主和法治，形容香港「最後的寄望」。

Mark無奈稱，在內地生活受盡折監控和壓迫，若港人送到內地受審，後果堪虞。他舉例說，現時乘搭地鐵不但要檢查行李，最近行動升級，連乘客手機都被徹底調查，「所有訊息都被翻出來」，又指「他們有槍，你不給查就會被抓，他說你有罪就有罪，可以為求政績隨便強加一個罪名，審判過程更是草率了事，除非你有特別背景」。