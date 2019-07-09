大灣區倡建「社會信用體系」監控民眾　聶德權：絕不會在香港實施

廣東省7月5日發布《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》。計劃包括100個範疇，包括加快建設「社會信用體系」，以及粵港澳警務合作等。有台灣傳媒指，香港將在三年內引入被指是監控個人出行、輿論的社會信用評分系統。 不過翻查《行動計劃》原文，該計劃只是廣東省單方面的文件，而社會信用體系，只在廣東省發改委、省市場監督局和人民銀行廣州分行推行，並不包括省港澳辦以及香港、澳門兩個特區。 政制及內地事務局局長聶德權今日（9日）在社交網站澄清，指該項措施與香港無關，絕對不會在香港實施。

粵港澳大灣區發展規劃綱要，今年年初出台。（資料圖片 / 李澤彤攝）

根據《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》，關於社會信用體系的段落為第75段，原文為：「75.加快社會信用體系和市場監管體系建設。研究制定廣東省社會信用條例。探索依法對大灣區內企業聯動實施信用激勵和失信懲戒。建成全省統一的市場監管信息平台。 （省發展改革委，省市場監管局，人民銀行廣州分行）」。

該《行動規劃》，為廣東省單方面的「重點任務」和「責任分工」，與香港、澳門兩個特區無關。而涉及信用體系的分工，由廣東省發改委、省市場監管局和人民銀行廣州分行負責，並不涉及港澳系統部門。

消息發酵數日後 港府澄清絕無此事

當廣東省公布《行動計劃》後，本港有評論擔心，社會信用體系會在包括香港在內的整個大灣區實施，變相監控民眾。更有台灣報章以「一國一制又出招」為題，指香港將在三年內引入社會信用體系。

政制及內地事務局局長聶德權，今日（9日）下午4點多在社交網站高調澄清「絕無此事」，又指「社會信用體系絕不會在香港實施」。一個多小時後，政府新聞處發稿，指特區政府發言人澄清絕無此事，發言人指出：「廣東省七月五日印發推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年），其中包括在廣東省內加快『社會信用體系』建設。該計劃只適用於廣東省；特區政府不會在香港施行『社會信用體系』。」

中國內地自2014年開始逐步建設「社會信用體系」，並對評鑑分數未達標準的人民，施加更多的限制，包括無法購買機票或火車票，無法貸款等，但信用體系如何監控、評分一直不透明，甚至有不同政見者，因為發表言論或上訪而被扣分，有地方政府文件甚至顯示，會因為家人涉及經濟或政治犯罪而被扣分，變相限制人民言論自由。

根據國家公共信用信息中心「信用中國」官方網站（creditchina.gov.cn），有全國各地的地方信用網站，當中列出香港、澳門、台灣，但三地顯示為灰色，並無鏈結。

信用中國網站，列出各地實施情況，但港澳台三地並無鏈結。（信用中國網站）

粵行動計劃 13項涉省港澳辦

在該100項計劃項目中，有13項註明省港澳辦有份，如鼓勵港澳青少年到內地學校就讀、加強粵港澳青少年交流、便利港澳居民就業創業、促進貨物通關便利等，實施社會信用體系計劃中，港澳辦無份。

另外，第71項三年計劃，指出「建立大灣區社會治安治理聯動機制，加強粵港澳警務合作交流。建立粵港澳突發事件應急處置聯動機制和應急協調平台」，參與單位眾多，包括省委政法委，省公安廳、省民政廳、省應急管理廳、省港澳辦，大灣區內地各市。

今年5月28日，由警務處副處長鄧炳強率領代表團，在佛山與澳門警察總局局長馬耀權、廣東省公安廳副廳長林偉雄會晤。（澳門新聞局圖片）

三地曾商討澳門回歸活動的警務部署

翻查資料，去年9月在佛山曾舉行粵港澳大灣區警務協作座談會，由香港警務處處長盧偉聰率領香港警方代表團會晤，探討建立大灣區警務協作機制，圍繞跨境犯罪、聯合行動及警務培訓等。當時內地提出，設一年一度的「粵港澳大灣區警務協作聯席會議」，由粵港澳三地輪流召集舉辦，獲三方認同。

今年5月28日，由警務處副處長鄧炳強率領代表團，在佛山舉行的粵港澳三地警方刑偵主管第25次工作會晤中，與澳門警察總局局長馬耀權、廣東省公安廳副廳長林偉雄會晤，據澳門新聞局資料，三方除了探討加強警務合作打擊新型犯罪和跨境犯罪的新策略、強化情報交流、協助偵查跨境刑事案件等外，亦重點商討了澳門回歸20周年等重大活動的警務部署。

政制及內地事務局局長聶德權澄清，社會信用體系絕不會在香港實施。（資料圖片 / 洪嘉徽攝）

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