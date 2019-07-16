【沙田遊行】疑咬斷警指男與另一人提堂　准保但不得入新城市廣場

沙田於本週日遊行後爆發警民衝突，多人被捕。其中一名剛在港大畢業的男學生涉襲擊多名警員，一警員疑被咬斷手指。該名學生被控有意圖傷人和襲警等4罪，而另一名同樣於當日涉嫌襲警的理大生，於今（16日）往沙田法院提堂，兩被告暫時毋須答辯，港大生的案件押後至9月10日再提訊，理大生則於今年8月27日再提訊，裁判官准二人各以現金及人事各1萬元保釋，期間不得進入新城市廣場。

被告杜啟華被控襲警等四項罪名。（資料圖片）

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被告杜啟華，22歲，報稱學生。他被控兩項有意圖而傷人、一項襲警罪和一項未能在規定下出示身份證。

控罪指他於本年7月14日下午9時53至55分，在沙田新城市廣場1期L3層381號舖Longchamp外襲擊警員葉卓軒，和非法及惡意傷害高級警司梁子健。此外，被告亦被控在381號舖Coach外，非法及惡意傷害警長梁啟業。被告亦被控於相同日期，未能向警員陸健明出示身份證。

受傷警員指頭嚴重受傷流血。（鄭子峰攝）

另一被告被捕後涉在警署發難

另一被告林梓和，23歲，報稱無業。他被控3項襲警罪，控罪指他於本年7月15日，在葵涌警署一房間內襲擊警員許智星、焦國榮和梁健聰。

控方庭上透露，林於7月14日參與新城市廣場的示威，因涉非法集結被捕。惟林在警員調查期間，突然發難。林以頭撼許的前額，以及用右手拳打焦的左臉，繼而抓傷梁的雙手。控方指，押後期間需索取3名警員的醫療報告，又指案情嚴重，被告有機會重犯。

辯方申請保釋時透露，林在理大就讀酒店及旅遊業管理，剛完成課程，現未有工作。

裁判官准兩名被告保釋，但二人均須守宵禁令。杜在晚上12時至早上6時需在住所，而林的宵禁時間則在晚上10時至早上6時。

案件編號：STCC 1904/2019