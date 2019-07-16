家農蔬果批發專門店三分店多次造成噪音　公司及董事共罰3.9萬元

經營連鎖蔬菜店的「家農蔬果批發專門店有限公司」，因旗下三間分店持續大聲播放叫賣錄音，對附近居民造成噪音煩擾被檢控，今日（16日）在粉嶺裁判法院被裁定違反《噪音管制條例》，共被判罰款27,000元，其公司董事亦因屢次違規而須負上個人刑責，被判罰款12,000元。

「家農蔬果批發專門店」多間分店，如大埔、元朗、葵芳、灣仔分店等，都曾被裁定違反噪音管制條例。（資料圖片）

環境保護署發言人表示，署方去年12月進行巡查，發現「家農蔬果批發專門店有限公司」位於大埔廣福道及鄉事會街，以及元朗合財街的三間連鎖分店，以揚聲器持續大聲播放叫賣宣傳錄音，發出的噪音構成煩擾，遂按《噪音管制條例》向該蔬果店及其董事提出檢控。環境保護署自去年起針對各區店舖叫賣噪音的持續執法行動，已先後檢控「家農蔬果批發專門店有限公司」的多間連鎖分店，包括葵芳及灣仔分店，及其董事違反《噪音管制條例》，共判處罰款超過11萬元。

環保署稱，經過連串執法行動後，大埔及元朗一帶有關店舖噪音的投訴已經大幅減少。環保署承諾會繼續密切監察情況，嚴厲打擊店舖叫賣噪音的違規行為，並提醒零售店舖與商販負責人播放宣傳錄音時，必須將聲量限於店舖內，不可對店外其他人士或附近居民造成煩擾，否則即屬違法行為，每項控罪最高可被處罰款1萬元。而屢次違規的店鋪經營者，一經法庭定罪，亦須負上個人刑責。