【光復屯門公園】唱粵曲變大媽豔舞　噪音無間斷　13年自娛區失效

「屯門公園是一個消閒玩樂的理想地方」，這是康文署網頁中向遊人介紹的屯門公園；然而，現實中屯門公園給人的感覺是「大媽成日演唱會、附近居民耳受罪」、「屯門大媽多、嚇親細路哥」。佔地12.5公頃的屯門公園，2006年開始設兩個自娛區，供表演人士租用，惟不少表演人士採取不合作態度，在非自娛區表演，或不遵守自娛區規定，使用揚聲器，令自娛區失去功效。屯門區議會於周二（9日）的會議上，一致認同取消自娛區。

擾攘了十多年的屯門公園噪音問題，一直未能得改善。（郭倩雯攝）

翻查資料，自娛區誕生於2006年5月27日，成立的原意是為了取得雙贏，聽眾、表演人士能有場地進行歌藝活動，居民又不用飽受噪音滋擾。而成立初期，康文署曾稱，自娛區成立的首一年，收到有關噪音滋擾的投訴，平均每月少於一宗。惟約一年後，有曲藝團體違規，於非自娛區表演，令噪音問題再現。2008年，友愛邨有11座大廈互助委員會聯署去信康文署，指自娛區歌聲嚴重干擾居民生活，要求擱置自娛區，惟署方未有聽取。

擾攘了十多年的屯門公園噪音問題，當年屯門區議會多次就如何改善噪音問題，提出多項相應措施，甚至於2006年5月成立了「屯門公園問題工作小組」，專門負責屯門公園噪音滋擾問題。

7月6日大批市民參與遊行，望踢走色情大媽。（資料圖片）

香港01記者訪問時任「屯門公園問題工作小組」召集人陳樹英，做了近廿年屯門區議員的陳樹英指，她用了近十年時間處理屯門公園噪音的問題。當年成立小組時，無人願意接手該「燙手山芋」，拒絕提名成為召集人，陳樹英為了幫助區內改善該問題，便接受提名。

陳樹英稱，當時有十多個曲藝團體在公園內高聲歌唱，噪音令271名時代廣場的居民聯署，並要求區議會解決問題。康文署及警方多次往屯門公會掃蕩，惜引來觀眾及表演者不滿，令噪音問題膠著。小組於2006年提出於公園內設「自娛區」，逢星期六、日，下午2時至5時免費供團體申請表演，但表演者不可使用揚聲器，亦不可涉及商業成份。自娛區於2006年5月27日正式啟用。

自娛區原意為滿足多方要求 若失原意可取消

陳樹英憶述，當時區議會成為磨心，一邊不斷收到居民投訴，一邊聽歌的長者又指剝削他們娛樂權利，當時為了達到雙贏，於是提出了設立自娛區及裝有隔音屏的小舞台，「呢啲方法係唔想令到阿伯冇地方去，有3檔畀佢哋揀，曲藝團體又有得表演，又可以控制噪音，達至三贏。」陳樹英稱，實行初時曲藝團體積極排隊申請，惟到後期，有不合作的團體申請不到場地，便在公園其他地方唱，但當時康文署又未有對場地進行管理，令故態復萌。陳樹英認為，若自娛區失去了其原意，取消不是一件壞事，惟不少表演者在非自娛區表演，要康文署及警方加強執法，才可真正解決問題。

問及為何屯門公園噪音問題十多年來都解決不到，而其他康文署豁下的公園不存在該問題，陳樹英認為康文署是欺善怕惡，「屯門阿伯好惡，冇得聽歌好似攞咗佢條命咁，康文署驚畀阿伯圍。」陳樹英指，康文署曾聯同警方到場，沒收了部分曲藝團體的音響器材，惟最後法院頒令歸還樂器，令康文署於執法卻步。

屯門公園自2006年後，設立了兩個自娛區，供表演團體申請作表演場地。（郭倩雯攝）

康文署多次到屯門公園掃蕩 引來聽眾及表演者不滿

翻查資料，除了沒收樂器，2005年康文署曾聯同警方採取行動，擬檢控一對在公園內彈結他唱歌的夫婦，後來因證據不足未能成功。2006年康文署多次在屯門公園內勸喻表演人士不要使用揚聲器時，被聽眾阿伯及表演人士包圍，雙方發生爭執，除了有康文署職員受傷外，2006年5月，康文署前往公園處理噪音投訴時，雙方爆發衝突，一名老翁跌倒斜坡昏迷，送院證實死亡。

屯門公園表演者不斷轉變

屯門公園如何由一片寧靜的青綠空間，演變成今日烏煙瘴氣的局面？回顧2003年，首批於屯門公園出現的是以團體為主的曲藝表演人士，他們會唱粵曲、時代流行曲，由於使用揚聲器，造成嚴重的噪音問題。到2012年，有傳媒發現有表演者於公園內與男士搭訕，表演時收取利是，又會於酒樓舉辦售票表演。2016年本港掀起玩「Pokémon Go」的熱潮，當時屯門公園，一邊是年輕的「訓練員」捉精靈，一邊是10多處由婦女組成的「廣場舞團」。惟今年4月，有網民上傳一段身穿性感衣物的女性與阿伯跳貼身舞的片段，片中阿伯跳舞後用利是打賞表演者，令市民關注到屯門公園的大媽表演或含色情成份。

收利是風氣早有發生

陳樹英稱，歌女收利是的事情，十年前亦有發生，惟當時的歌女不是作性感打扮。除了收利是，當時的曲藝團體亦會於酒樓表演，收取聽眾門票，令聽眾邊吃邊看表演。