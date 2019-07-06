【光復屯門公園】中學生激辯修例能否規管公園噪音　上智崇德勝出

今日（6日）有光復屯門公園行動，而《香港01》及香港辯論超級聯賽合辦的「香港01中學生辯論邀請賽」亦舉行第五回合比賽，辯論題目為《修例是最有效規管公園噪音問題的方法》。兩場賽事的正、反方，第一場分別是保祿六世書院、寶血會上智英文書院，第二場則是迦密柏雨中學對戰天主教崇德英文書院。 兩場的正方都認為，修例能讓保安人員出庭作證，有更適合的投訴渠道。反方則認為，應加強執法力度、加強阻嚇力，不應用過輕的罰則。

第五回合辯論題目為「修例是最有效規管公園噪音問題的方法」。（胡綽琳攝）

第一場比賽，由保祿六世書院代表正方，與反方的寶血會上智英文書院學生對壘。保祿六世書院成員指出，康文署職員可隨時巡邏，拘捕相關人士，認為修例才是源頭解決的辦法。反方的代表則認為，不存在最有效的方法，應該加強執法，不可單靠修例，缺一不可，兩者同時進行；並舉出身體健康的例子，有人認為要早睡早起，亦有人認為要多做運動，事實上要保持身體健康是需要早睡早起及多做運動，兩者並沒有比較的成分，需同時兼備。

第二場比賽，正方代表為迦密柏雨中學，反方代表為天主教崇德英文書院。正方代表認為執法人員應有執法的意志去履行責任，不同的法例條文是用作管制不同類型、不同場合的噪音，以往的法例各司其職，認為應再作修理來解決問題。反方的同學則認為，條例的執法力度不足，令市民將違法的事情合理化，認為現時的香港法律制度，是有法可依，只要市民認為受噪音所滋擾，便可向警察投訴。

最後回合的嘉賓評審陣容，包括香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽、立法會議員林卓廷、思辯居創辦人黃鎮強。

最後回合的嘉賓評審，（左至右）黃鎮強、馬嶽、林卓廷。（胡綽琳攝）

評判馬嶽：辯題有一個字對反方有利

評判之一、馬嶽教授指出，辯題有一個字對反方有利的，就是「最有效」之中的「最」字。如果要證明「最有效」，便要舉出此方法比任何一個方法都更有效。正方有舉證的責任，但亦有困難之處；建議修例是未發生的事，故難以證明其成效。他建議正方可嘗試用邏輯上證明修例是「必不可少」的，推論出若不修例的話，往後的事便無所用。

另一評判立法會議員林卓廷則表示，今日第一場比賽聽得較辛苦，因為有辯論員的語速太快，評判難以聽明白，對他們的發言內容有不利。另外，他建議對辯環節中，辯論員應有風度，先聆聽友方的內容，了解其觀點，再作辯論，否則會容易遺留友方的重點，難以作出回應。

最終比賽由寶血會上智英文書院及天主教崇德英文書院勝出，而最佳辯論員則由寶血會上智英文書院的李昕蒑及迦密柏雨中學的潘瑩露奪得。