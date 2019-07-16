【登革熱】6月誘蚊產卵器指數升　馬鞍山錄42.2%達最高蚊患級別

食物環境衞生署（食環署）今日（16日日）公布，六月份全港白紋伊蚊誘蚊產卵器指數由五月份的百分之11上升至百分之16，顯示監察地區內白紋伊蚊滋生的情況略為普遍。 57個監察點當中，有17個地區的指數高於百分之20的警戒水平，首三位分別是馬鞍山（百分之42.2）；深水灣及淺水灣、黃大仙中（百分之30.4）；以及禾輋（百分之30.3）。食環署提醒，夏季炎熱多雨有利蚊子迅速滋生，市民切勿鬆懈。

食環署公布6月份白紋伊蚊誘蚊產卵器指數，全港平均蚊患指數由5月的11%上升5個百分點至6月份的16%，顯示監察地區內白紋伊蚊滋生的情況略為普遍。

近三成監察點蚊患指數高於警戒水平

食環署指，上月57個監察地區當中，有17個地點的指數高於20%的警戒水平，其中以馬鞍山的指數最高，錄得42.2%，已達到食環署訂立的誘蚊產卵器指數級別當中最嚴竣的第四級，而級別越高顯示白紋伊蚊的分布越廣泛。

蚊患指數緊隨其後的地區，包括深水灣及淺水灣、黃大仙中（30.4%）；禾輋（30.3%）；九龍灣（27.2%）；及何文田（25.9%）等地區。至於各主要口岸的每月白紋伊蚊誘蚊產卵器指數，則由五月份的百分之一點七上升至六月份的百分之二點六。

17區蚊患指數超出警戒水平： 馬鞍山（42.2%）、深水灣及淺水灣（30.4%）、黃大仙中（30.4%）、禾輋（30.3%）、九龍灣（27.2%）、何文田（25.9%）、北角（25%）、牛池灣（25%）、掃管笏（24.5%）、荔景（24.5%）、上水（24.3%）、大埔（23.1%）、九龍城北（22.9%）、尖沙咀東（22.5%）、跑馬地（21.6%）、將軍澳北（21.2%）及大圍（20.2%）

食環署稱將於8月19日起展開全港滅蚊運動，為期12個星期。（資料圖片）

食環署指，各相關部門已於分區指數達到百分之二十警戒水平的分區，個別通知區內自願參與快速通報系統的機構在公共地方張貼特別設計的警示通告，提醒住戶和員工立即採取防治蚊患措施。署方又指，將於8月19日展開第三期全港滅蚊運動，為期十二周，將在受關注的地點加強宣傳防蚊及滅蚊信息，及在相關公眾地方加強防治蚊患。

執法方面，今年（截至7月7日），食環署根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）就有關處所內發現蚊子滋生共提出88宗檢控，包括79宗涉及建築地盤和9宗涉及其他處所的個案。