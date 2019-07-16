【智慧燈柱】預裝藍牙讀取手機ID等大爭議功能　資科辦：暫緩啟用

政府資訊科技總監辦公室與路政署今日（16日）公布智慧燈柱各項功能詳情，當中包括廣受社會關注的藍牙交通探測器、攝影機等功能。政府不同部門都會用到該裝置的資料，資科辦強調，拍攝所得的畫面，只會保留低清影像，用作交通快拍以供開放數據，不能拍攝到車牌，但環保署會用高清影片偵測非法棄置廢物，並保留至案件完結。當局強調，燈柱無人臉識別功能。 另外，裝置有藍牙交通探測器，可測俗稱「網絡裝置身份證」或「智能手機ID」，資科辦稱，只會抽取部分數字作配對，但由於爭議極大，該功能暫未開啟，無提及重啟時間表。 目前智慧燈柱已經安裝50支，未來仍會加裝350支，所有有爭議的功能都會裝上，只是未有啟用時間表。

多功能智慧燈柱試驗計劃為期3年，在中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙咀、觀塘和啟德發展區，分階段安裝約400支智慧燈柱。（羅君豪攝）

運輸署：只用低清影像 環保署：會保留高清影片

自今年6月底起，九龍灣常悅道、啟德承啟道和觀塘市中心已有50支智慧燈柱投入服務，當中常悅道、承啟道各有一支智慧燈柱設有「全景攝影機」，目前提供予運輸署作交通快拍用途。交通快拍每隔兩分鐘進行，影像會在燈柱內處理，降低解像度並傳送至資料一線通後，隨即刪除。

當局強調，攝影機和燈柱沒有人臉識別功能，拍攝到的影像不會傳送到第三方作人臉識別應用。經過壓縮處理的交通快拍圖像屬「低解像度」影像，不能容許辨析車牌或人面；而當局現時已在顯眼地方張貼告示，攝影機只拍攝路面情況。

然而，環保署同樣會利用同一部全景攝影機，實時錄影街道或公眾地方，偵測非法棄置廢物黑點的活動，相關功能能攝得解像度較高的影片。當局指，一旦相關功能啟用，將會在顯眼地方張貼告示，並稱「案件完結後會盡快刪除」。

被問及會否轉交資料予警方，黃志光回應指：「執法機關方面，係會按現時規定去做。」（羅君豪攝）

藍牙功能可抽取手機身份證 資科辦：會即時刪除

藍牙交通探測器方面，當局強調燈柱只會抽取俗稱「網絡裝置身份證」的媒體存取控制位址（MAC address）部分數字作配對，以獲取經過車輛的平均車速及行車時間，分析後MAC address數據會隨即從系統刪除。

助理政府資訊科技總監黃志光表示，目前只會啟用燈柱的交通快拍、氣象及空氣數據收集功能，所收集的數據均屬開放數據，將會上載至「資料一線通」網站。他又宣布，有見市民對部分應用可能涉及私隱的關注，部分功能將不會即時啟動，包括環保署以攝影機協助監察非法傾倒建築廢物黑點、運輸署的藍牙交通探測器，以及攝影機收集車牌號碼計算不同類別車輛使用道路數量。

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未有共識下先安裝 諮詢後才啟用

當局強調會進行更廣泛諮詢，待社會有共識才啟動有關功能。至於何謂社會共識，黃志光表示，現時市民對燈柱功能有顧慮，因此「一步分兩步走」按部就班，當局會待取得地區人士、區議會同意後，才會啟動燈柱更多功能。

對於高清攝錄，公眾一直有私隱的疑慮，擔心高清影片會交給不同部門，甚至以人面識別技術分析和監控市民的一舉一動。被問及會否轉交資料予警方，黃志光回應指：「執法機關方面，係會按現時規定去做。」他沒有進一步交代規定詳情，只稱辦公室不會保存相關資料。

智慧燈柱設有RFID被動式標籤（passive UHF RFID tag），當局強調沒有收集數據或讀取裝置資料功能。（羅君豪攝）

另外，燈柱設有無線射頻識別（RFID）技術，惟當局強調燈柱只設有RFID被動式標籤（passive UHF RFID tag），沒有收集數據或讀取裝置資料功能。RFID其中一個用途是配合與盲人輔導會合作開發的視障人士手杖系統，為視障人士導航。

「多功能智慧燈柱」試驗計劃為期3年，當局在全港人流車流較多的四個地區，即中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙咀、觀塘和啟德發展區，分階段安裝約400支智慧燈柱。自今年6月底起，九龍灣常悅道、啟德承啟道和觀塘市中心已有50支投入服務，收集不同實時城市數據如氣象、空氣質素、道路車流。