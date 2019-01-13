【智能城市】觀塘區安裝智慧燈柱　設監控攝影機　收集城市數據

街燈除可用作環境照明，更可成為Wi-Fi和5G發射裝置的據點、監察交通情況、收集空氣質素及社區氣象等數據。政府為推動香港成為智慧城市，計畫今年率先在觀塘區安裝「多功能智慧燈柱」，預計相關安裝工程於2019年內完成。但署方未有透露智慧燈柱的結構及成本等資料，更未有提到會如何利用收集得到的數據，甚至私隱問題。

政府於《2017年施政報告》提出裝附設智能裝置的「多功能智慧燈柱」試驗計劃，為期 3 年，計劃於全港人流較多的四個地區，包括中環及金鐘、銅鑼灣及灣仔、尖沙咀、觀塘及啟德發展區，更換部份現行街燈， 試驗安裝「多功能智慧燈柱」。

首階段預計於觀塘區安裝44支智慧燈柱，當中包括24支位於常悅道、20支位於市建局觀塘市中心項目附近的燈柱，次階段會安裝約50支智慧燈柱，有關地點包括康寧道、大業街、駿業街、勵業街、觀塘道及開源道，預計於2021-22年度，會完成安裝約400支智慧燈柱。

觀塘區成為智慧燈柱的首個試點，預計第一階段會安裝並44支智慧橙柱。（資料圖片）

區內議員潘任惠珍指，路政署未有透露智慧燈柱的結構及成本等資料，更未有提到會如何利用收集得到的數據，甚至私隱問題同樣未有確實回應。「其實啲燈柱都放得好密，係好嚴密嘅監控，所以會擔心私隱問題。」她指始終是試驗計劃，相信試行一段情況後，政府會就不足之處作出改善。「署方都有提到先喺常悅道安裝燈柱，因為該處屬工業區，不會太滋擾居民。」

香港科學園早前在園區裝設八支智慧燈柱以作測試。（政府新聞網）

智慧燈柱功能繁多，並會收集多種數據，供不同政府部門使用，例如：

運輸署：透過交通探測器和監察攝影機，收集實時交通數據，包括車輛速度、車輛類型、交通流量等，以監察交通情況，針對性採取即時應變行動，以提升陸路運輸系統的效率。

環境保護署：以空氣質素感應器，蒐集該區空氣質素，以監察攝影機收集非法傾倒和車輛噴黑煙濃度監測的數據。

天文台：使用氣象感應器，收集地區層面的氣象和相關數據，包括氣溫、濕度、風速和風向、降雨量、紫外線指數等；

地政總署：利用藍牙傳送器、無線射頻識別(RFID)技術及燈柱地理位置二維碼，提供定位服務，以支援政府服務及業界開發相關應用，為市民和遊客提供附近地點的公共設施資訊。

旅遊事務署：向旅遊業界或代理商，提供地區交通訊息或提示，協助他們規劃行程以避開擁擠的地區。

此外，智慧燈柱同時可成為較高密度的小型基站，配合第五代流動通訊 (5G) 網絡的發展，並提供免費Wi-Fi。而智慧燈柱所收集的城市數據，會於「資料一線通」網站免費公開給公眾閱覽。