七旬婦看診後突斷氣亡　醫生稱聽肺時受環境影響　官疑聽唔到就算

七旬婦便秘後肚痛，醫生上門看診離開後不久突斷氣，死因庭就老婦的死作研訊，當天上門診治的醫生指，老婦的肺部聽診時沒發現雜音，又指其房間內聽到躁音，如窗外的車聲等，故結果必定無法如在病房檢查般精準，死因裁判官質疑他既然留意到有雜音，為何不關上窗再進行聽診，指他給人感覺「聽完聽唔到就算」。

醫生司徒敬豪稱為死者賴來香聽肺時，房間有雜音或影響精準。（李慧娜攝）

死者賴來香（終年75歲，下稱：賴）於2016年3月23日接受香港急症中心的外診服務，隨後失去反應，被送往將軍澳醫院急症室，晚上7時多不治。

認為賴患有炎症

司徒續憶述，當天上門診症時，曾閱過賴的病歷，得知她患有類風濕關節炎，曾經患腎石、腎發炎、小便發炎、肺支氣管擴張，當天曾替賴照肛門鏡、進行肺部聽診，但沒發現異常，當時賴仍可與他正常對答，按他指示舉起雙手，但精神狀態欠佳、不靈活、及出現脫水情況，按其女兒所述，賴亦突然失去食慾，故當時懷疑她出現炎症。司徒續指，由於當時沒發現賴出現肺炎、皮膚炎情況，故推測她其炎症位置或屬小便位置或腎臟。

稱曾建議家人送賴入院

有鑒於賴的情況，司徒向其家人建議即時送她到醫院作進一步檢查，但其家人基於以往在將軍澳醫院不愉快經歷，堅決不肯送賴到將軍澳醫院求醫，而中心的救護車要到晚上9至10點才能前來將賴送往養和醫院，故只退而求其次，向賴另再處方9種她一直服用以控制病情的藥物，包括治療小便發炎的抗生素。

報告未記錄有炎症

死因研訊主任指司徒醫生在醫療報告上沒提及過賴患有炎症，更指賴情況穩定，司徒解釋，因炎症只屬初步診斷，而且報告上所的穩定是從客觀數據去判斷。

主任繼而追問醫生當時有否在肺部前後均進行聽診，司徒指由於賴當時虛弱且卧床，故只在肺部前方進行聽診，他承認賴長期卧床，可為肺部後方進行聽診，效果會更佳，他又指在賴的房間聽到很多躁音，如窗外的車聲等，必定不能如在病房內檢查般精準，當時已在有限資源下盡力進行檢查，但也沒聽到賴的肺部出現雜音。

官質疑聽唔到就算

不過，裁判官質疑他既然留意到有雜音，為何不關上窗再進行聽診，質疑他給人感覺「聽完聽唔到就算」，但司徒強調上門診斷有困難，資源有限，已盡力為賴進行檢查。

死因研訊主任另引述專家報告指，為長者打止嘔針時小心，因會有令患者神志不清的副作用，司徒認為當時使用的劑量合適。案件明續。

案件編號：CCDI270/2016