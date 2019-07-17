男同志闖殘廁非禮精神無能力少年　官指其罪極之大　判囚1年

男同志涉闖入傷殘人士廁格，非禮一名精神上無行為能力少年，他否認指控，反稱為事主按摩腿部及按壓陽具，只為試探對方是否同性戀者，惟不被裁判官接納，早前被裁定兩項非禮罪成。裁判官今（17日）在西九龍法院判刑時指，事件對事主及其家人造成很大影響，直斥被告：「你所犯嘅錯、你所犯嘅罪，係極之巨大！」判被告入獄一年。

31歲被告陳家駿在西九龍法院否認非禮一名17歲少年。(資料圖片)

被告曾以武力令事主就範

被告陳家駿，31歲，報稱為形象設計及籌辦活動的自由工作者，被裁定兩項非禮罪，指他於去年1月16日在葵涌一商場廁所內非禮17歳男事主。

裁判官判刑時形容案情嚴重，指兩人年齡相差十多年，事主未成年且是精神上無行為能力人士。事主曾作出反抗，被告卻以武力令他就範，又直接觸摸下體一段時間。

事主及其家人均受很大影響

裁判官又引述事主的報告，指事主及其家人因事件，在心理及生活上均受很大影響，這全因被告為一己私慾犯案而造成。裁判官認為，被告致事主的信件並不適合交給對方，但如被告有誠意，可於庭上公開向事主一家道歉。被告則在庭上道：「我對唔住佢屋企人同事主，希望（佢哋）原諒。」

裁判官透露，心理報告顯示被告無特殊癖好或問題，但重犯機會為中等。他每罪以8個月監禁作量刑起點，因兩項控罪是同日接連發生，事主為同一日，犯案手法及地點相近，故部分刑期同期執行，最後判即時入獄一年。

事主以為被告是警察

事主早前供稱，當晚10時多與友人踢波後在葵涌商場用膳。他往殘廁小解時，被告突然闖入問他的背景，並脫他褲子替其手淫。被告又帶他到樓上另一殘廁，再次手淫並一度嘗試口交。事主把被告推開後，被告謂：「你咁樣我可以告你性騷擾。」事主事後告知友人及教會牧師，揭發此事。他解釋，因驚慌及以為被告是警察，故沒有即時離開殘廁。

被告辯稱想試探事主是否同志

被告自辯時曾稱，他請纓幫事主按摩腿部，又脫下事主的褲子，並用拇指頭按壓其陽具，是要試探事主是否同志，又稱同性戀者一向不會直接問對方要否作出性行為。

案件編號：WKCC4697/2018