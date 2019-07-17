【書展2019】國泰工會前主席「空姐長毛」出書談抗爭：要意志堅強

有「空姐長毛」之稱的國泰工會前主席關笑華，今年在書展推出自傳，回顧她36年的工運生涯。她今日在簽名會後表示，參與1993年的大罷工差點變成「佔中」，在職控告公司欠薪也是史無前例。談及抗爭，她認為面對龐大勢力時、感到迷茫也好，最重要是堅持信念，「覺得正確及合理便要去做。」

談及工運生涯，關笑華認為最重要是保持堅強意志。（麥凱茵攝）

難忘年廿九至年初一在港督府外抗議

關笑華（Becky）19歲加入國泰航空擔任空中服務員，但大家熟悉其名字應由她參與工會行動開始，包括在2009年，工會協助同事成功向國泰追討假期達3.5億元薪金等。

Becky形容當年入行也只是「貪威識食」，至1993年爆發因長期加班的17日大罷工，才令她真正投身工運。當年她與其他同事決定在年廿九往港督府外抗議，她憶述：「我拉着港督的車，但對方望也沒有望過我們！最後年初一都要睡在街上，差點成為第一代『佔中』。」

關笑華身穿的是1975年國泰制服，也是她入行時的制服。（麥凱茵攝）

至其後Becky成為國泰工會主席，代表向員工入稟法院追討假期津貼獲得勝訴，國泰需要向員工賠償3.5億元，成為一時佳話。

為何敢於發聲？Becky認為是與自己性格有關，「我由細至大也是有正義感，喜歡幫助別人。」她指出，工會的使命是保障同事的權益，相信後輩有創意、有活力會帶領工會變得更強大。在抗爭過程中，她說最重要是要有堅強的意志：「覺得正確及合理便要去做，要記得為公義發聲。」