政府擬引入600輛專營的士　的士業界不滿提司法覆核

政府計畫批出專營權牌照，引入600輛「專營的士」。而行政會議於本年決定，政府向立法會提交《專營的士服務條例草案》。有的士業界不滿決定，認為該計劃會令的士牌照下跌，影響業界的生計和投資，遂於昨(16日)入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻行政會議要求政府，向立法會提交該草案的決定。

申請人包括：擁有的士牌的李好、的士司機余樂泓、經營星群的士的忠誠的士管理有限公司、的士車行連主協會有限公司和香港的士小巴商會有限公司。答辯人為行政會議，而運房局局長被列為有利害關係的第三方。

引入優質的士不能解決問題

人稟狀指，政府於2014年提出有意引入優質的士服務，並於2016年6月向立法會交通事務委員會，提交初步的建議。惟申請人指在交通事務委員會的會議中，有成員質疑政府的建議，並指引入優質的士不能解決對現時的士服務欠佳的問題。

然而，政府仍計劃批出3個專營權牌照，引入600輛「專營的士」。行政會議於本年4月16日決定，政府應提交《專營的士服務條例草案》予立法會。

建議後已令牌價下跌

入稟狀指，政府於2016年建議引入600輛「專營的士」，已令的士牌價格下跌。若草案日後通過，將會令的士牌進一步跌價。

申請人指，政府未有就建議作適當和真正的咨詢，又未有提出其他方案，業界只是被「通知」。業界曾向政府建議將部份傳統的士，改為提供優質的士服務，但遭拒絕。

他們認為，政府的建議或會影響申請人的生計和投資，因而要求法庭頒令撤銷行政會議，向立法會提交《專營的士服務條例草案》的決定。

案件編號：HCAL2021/2019