的士團體反對引入600輛專營的士　建議讓現有的士轉營參與

政府早前計劃推出專營的士，上月就《專營的士服務條例草案》刊憲，明天（8日）立法會會就草案首讀及二讀。有42個的士團體今日（7日）召開記者會聯署反對引入專營的士，有業界表示，引入專營的士會扼殺業界改革動力，而且令的士司機人手更短缺，並加劇路面擠塞。業界又承諾，如政府願意讓現有的士，轉為專營的士，業界會提供1200輛全新、較高質素的士。

熊永達認為，新增的專營的士會令道路更擠塞。（資料圖片）

料因此搶去現有千五名的士司機

政府計劃引入600輛專營的士，其收費較一般的士高昂約五成，提供較高質素服務。不過的士業議會主席熊永達認為，新增的專營的士會令道路更擠塞，而且部分現有的士司機會轉而駕駛專營的士，估計會令現有的士服務更缺人手，至少減約1,500名司機。

另外，專營的士的車齡上限設為5年，熊永達批評，600輛的士在5年後便需退役，結果造成大量不必要的垃圾。

熊永達表示，現時業界有不少的士，符合專營的士的條件，建議政府可參考紅Van轉為綠Van的方法，將現有的約1.8萬輛的士，部分改為專營的士。他又表示，如政府答應將現有的士改為專營的士，業界將會提供最少1,200輛全新、較高質素的士，例如提供電子支付、投訴機制等。