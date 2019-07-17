【書展2019】家長一口氣掃60本補充練習　兒子：每日一兩篇不辛苦

每年書展均是家長「入貨」購買補充練習的時機，在Hall 3的「兒童天地」人頭湧湧，有人攜同行李箱前來掃貨。卓太一口氣購買了60本補充練習，但她強調自己並非怪獸，當中只有10本是買給兒子，其他是幫他人所買，自己每年會花費約千多元買補充練習。兒子則興奮地說：「自願做（補充練習），每日做一至兩篇不覺得辛苦！」

有小朋友坐在展場的旁邊等候「入貨」的父母。（麥凱茵攝）

準備升讀中一的卓小朋友今日（17日）與升讀小五的好友蔡小朋友一同前來書展，他們指書展是暑假的指定活動，每年更會來至少兩次，有時更會參觀三次：「第一次來買作業，第二次來買課外書，有時第三次來就看一下有無什麼東西遺留。」

他們隨即向記者展示身旁的近60本補充練習，兩人又興奮地介紹指「有中、英、數，基本上每日都做！」做練習會否感到壓力？卓小朋友搖搖頭，強調是自願想做，又說將來想成為一名醫生。

未來想成為醫生 每日自願做練習

蔡小朋友也認為做練習較考試的壓力小，又透露家中的閱讀風氣濃厚，平時喜歡看科幻小說，以及金庸的武俠小說，故每年也期待到書展。他認為，書展除了有書看外，另有不少攤位遊戲：「今日本來想去玩踢足球遊戲，但朋友着錯鞋了。」