【逃犯條例】九巴公布最新巴士改道狀況　共28條路線受影響

立法會原定於今日就修訂逃犯條例恢復二讀，惹起大批市民通宵留守立法會外，並於早上佔據一帶馬路。 因應示威活動於下午持續，九巴公布最新的巴士路線改道安排，涉及28條行經灣仔及金鐘的巴士路線受影響。

反《逃犯條例》示威者於6月12日前往金鐘抗議，大批警員戒備。（陳永武攝）

九巴公布最新的受影響巴士路線，當中涉及28條路線，部分取消中環至銅鑼灣的車站，並改為以循環線形式運作。九巴呼籲乘客可登入九巴及龍運智能手機應用程式，查閱個別有關路線資訊。如有查詢，請致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用App1933及九巴網站的即時對話功能。

受影響巴士路線

101 ：改以循環線形式運作，以摩理臣山道為循環點；取消利景酒店站（港島方向）至堅尼地城站（港島方向）及堅尼地城站（九龍方向）至南洋酒店站（九龍方向）



103 ：改以循環線形式運作，以波斯富街為循環點；取消馬師道站（港島方向）至蒲飛路站（港島方向）及蒲飛路站（九龍方向）至灣仔消防局站（九龍方向）



104 ：改以循環線形式運作，以駱克道近軍器廠街為循環點；取消分域街站（港島方向）至堅尼地城站（港島方向）及堅尼地城站（九龍方向）至軍器廠站（九龍方向）



109 ：改以循環線形式運作，以堅拿道為循環點；取消跑馬地馬場站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至聖若瑟小學站（九龍方向）



111 ：改以循環線形式運作，以摩理臣山道為循環點；取消利景酒店站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至南洋酒店站（九龍方向）



113 ：改以循環線形式運作，以堅拿道為循環點；取消跑馬地馬場站（港島方向）至堅尼地城站（港島方向）及堅尼地城站（九龍方向）至聖若瑟小學站（九龍方向）



115, 182, 603：改以循環線形式運作，以告士打道近分域街為循環點；取消分域街站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至軍器廠站（九龍方向）



373 ：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站



307 ：改以循環線形式運作，以駱克道近軍器廠街循環點；取消分域街站（港島方向）至中環渡輪碼頭站（港島方向）及中環渡輪碼頭站（新界方向）至金鐘站（新界方向）



601, 680 ：改以循環線形式運作，以銅鑼灣政后總站為循環點；取消中央圖書館站（港島方向）至金鐘東（港島方向）及金鐘東站（九龍方向）至維多利亞公園（九龍方向）



619 ：改以循環線形式運作，以波斯富街為循環點；取消伊利莎伯大廈站（港島方向）至中環港澳碼頭站（港島方向）及中環港澳碼頭站（九龍方向）至灣仔消防局站（九龍方向）



619X：取消分域街至租庇利街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站



641 ：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站



673 ：改以循環線形式運作，以告士打道近分域街為循環點；取消海富中心站（港島方向）至香港站（港島方向）及香港站（新界方向）至軍器廠街站（新界方向）



680X：取消分域街至域多利皇后街站，並於告士打道輔助道路分域街、循道衛理大廈、太古廣場、滙豐銀行及利源東街加設臨時站



681 ：改以循環線形式運作，以告士打道近分域街為循環點；取消金鐘區至中環渡輪碼頭站



681P：取消分域街至海富中心站，並於告士打道輔助道路分域街、盧押道、循道衛理大廈及太古廣場加設臨時站



690 ：改以循環線形式運作，以波斯富街為循環點；取消馬師道站（港島方向）至中環交易廣場站（港島方向）及中環交易廣場站（九龍方向）至灣仔消防局站（九龍方向）



905 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消政府總部站（港島方向）至灣仔北總站（港島方向）及灣仔北總站（九龍方向）至文華里站（九龍方向）



914 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至銅鑼灣天后站（港島方向）及銅鑼灣天后站（九龍方向）至文華里站（九龍方向）



948 ：改以中環港澳碼頭為終點站；取消中區政府碼頭站至銅鑼灣天后站



960 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至灣仔北站（港島方向）及灣仔北站（新界方向）至文華里站（新界方向）



961 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至灣仔會展站（港島方向）及灣仔會展站（新界方向）至文華里站（新界方向）



968 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消海港政府大樓站（港島方向）至銅鑼灣天后站（港島方向）及銅鑼灣天后站（新界方向）至永吉街站（新界方向）



978 ：改以循環線形式運作，以干諾道中近中環港澳碼頭為循環點；取消中區政府碼頭站（港島方向）至灣仔北總站（港島方向）及灣仔北總站（新界方向）至文華里站（新界方向）