【逃犯條例】九巴6.22派特別車載警總示威者離開　運輸署下令解釋

《逃犯條例》修訂風波引發連串衝突，網民於6月21日時發起行動升級，包圍警察總部，到6月22日凌晨，仍有不少示威者逗留。當日凌晨九巴曾派出特別車，於警察總部開往往旺角，獲得網民讚賞，不過事後流傳，運輸署向九巴發警告信。 九巴則表示，會就是次安排向運輸署提交相關資料。 運輸署發言人證實，要求九巴「詳細交代」為何當晚未經批准，會派出屬節日特別車的104R，並自爆收到其他市民相類似的查詢。

當晚示威者留至凌晨時份。（資料圖片／曾梓洋攝）

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6月21日的包圍警察行動，持續至6月22日凌晨，到凌晨3時都仍然有示威者。當晚九巴特別加開104R線特別車，於警察總部附近開出前往旺角，之後九巴獲網民讚頌，不過網上亦有流傳，九巴因事件而收到書面警告。

九巴今日回覆表示，公司提供的路線和班次，均以乘客需求為主，並會按實際情況彈性處理，以盡快疏導乘客。九巴續指，會就是次安排向運輸署提交相關資料。

運輸署：有其他市民查詢104R線安排

運輸署發言人表示，104R線屬特別巴士服務，一般只會在節日或大型活動期間提供服務，一如其他專營服務，須獲得運輸署批准，因此署方要求九巴「詳細交代」早前安排104R號線由灣仔軒尼詩道往旺角一事。發言人又稱，署方亦有收到其他市民相類似的查詢。該署會在收到九巴的詳細報告後，會依據既定程序作出跟進。據了解，署方並沒有發警告信予九巴。

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前一哥曾偉雄及「四點鐘許Sir」任職九巴母公司

九巴母公司載通國際控股聘有多名警務處退休高層，其中曾任「一哥」的曾偉雄，現為載通五名獨立非執行董事之一；有「四點鐘許Sir」之稱的前警務處助理處長許鎮德，今年1月被委任為載通全資子公司陽光巴士執行董事，到4月更出任載通行政總監一職，管理九巴及龍運共5個部門。