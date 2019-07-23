全港首宗小兒微創腹腔鏡切肝腫瘤　9歲病童術後兩周可回校上課

小朋友身體那怕只有一條疤痕都叫父母痛心，年僅9歲的女童靈靈今年初確診肝細胞瘤，需要接受腫瘤切除手術。若接受開放式手術，她的身體會有一條長達10至15厘米的疤痕，但若接受微創手術，疤痕會較小，僅5至10毫米長，惟微創手術使用成人儀器，在小朋友身上有一定難度。 瑪麗醫院近期突破技術限制，該院小兒外科榮譽副顧問醫生鍾浩宇本着「大人都得，點解小朋友唔得」的想法，諮詢專家意見，和靈靈家人商討後決定為她做腹腔鏡手術。此個案成為全港首宗小兒腹腔鏡肝臟切除手術，靈靈在術後不需兩周便可回復正常生活，回校上課。

瑪麗醫院團隊成功進行全港首宗小兒腹腔鏡肝臟切除手術，圖為（左起）瑪麗醫院小兒外科主管黃格元、瑪麗醫院小兒外科榮譽副顧問醫生鍾浩宇、9歲康復者靈靈、靈靈母親魏女士及瑪麗醫院肝膽剛外科榮譽顧問醫生竺兆豪醫生。（陳芷昕攝）

小童患肝癌十分罕見，全港每年只有5至10宗案例，當中大部分為肝母細胞腫瘤，但靈靈患的卻是更少見的肝細胞癌，對化療沒有反應，主要靠切除腫瘤治療方案。靈靈母親魏女士表示，最初知道女兒患癌「一時唔知點算」，她形容心情像過山車一樣，得知消息當刻眼淚更潸潸流下，但其後心情漸平復，「可能我哋好樂觀，之後就完全信晒醫生」。鍾浩宇建議女童接受腹腔鏡肝臟切除手術，助術後康復，魏女士毫不猶豫地接受。

9歲的靈靈（圖左）較害羞不願上鏡。瑪麗醫院小兒外科榮譽副顧問醫生鍾浩宇（圖右）和她的母親魏女士（圖中）聊天。（陳芷昕攝）

微創手術助小朋友盡快回到正常生活

從確診到手術僅兩個多月，靈靈最終手術成功，術後亦很快恢復生活，魏女士說：「佢好勇敢，術後兩日想落床行路，出院後已經想返學校上堂。」靈靈術後只需用口服止痛藥，不需像開放式手術般要使用含嗎啡的鎮痛劑，而雖然她的手術傷口有6個，較開放式手術的一個為多，但當中5個傷口僅5至10毫米大小，而耻骨傷口最大，亦只有3厘米。做手術後需要休養屬理想當然，但鍾浩宇笑言靈靈術後不能休息太久，「我都同佢道歉，搞到佢咁快要返學，避唔到考試。」

瑪麗醫院肝膽胰外科榮譽顧問醫生竺兆豪表示，ICG在肝臟分解，需要在術前12小時注射，但若病人肝功能較差，便需要把注射時間提早。（陳芷昕攝）

小童切除肝腫瘤多以傳統開放式手術處理，鮮用微創手術治理，因為手術儀器專供成人身體使用，部分儀器更有成年人前手臂長度，難以在細小的身軀上使用。但鍾浩宇考慮到女童已經9歲，相信她的身體可以接受微創手術，而且他向瑪麗醫院肝膽胰外科榮譽顧問醫生竺兆豪醫生查詢意見，並經瑪麗醫院小兒外科主管黃格元確認後，決定向靈靈家長提供建議。

圖左為腹腔鏡肝臟切除手術後的傷口分佈；圖右為開放式肝臟切除手術後的傷口分佈，傷口約10至15厘米長。（瑪麗醫院提供）

為確保腫瘤位置及大小，鍾浩宇更用了靛氰綠（ICG）螢光顯像，更清晰地顯示腫瘤大小。竺兆豪解釋病人需要最少在術前12小時打ICG，ICG是完全在肝分解，若有腫瘤便會清楚呈現腫瘤位置。小兒腹腔鏡手術已是創全港先河，而鍾浩宇因為用上ICG技術，為靈靈做腹腔鏡肝臟切除手術，成為全球首例。