【書展2019】書商指不開心氛圍影響入場　村上春樹幾絕跡原因係⋯

香港書展今日(17日)起一連7日於會展舉行，由早上開始，會展內的人流不絕，相比於去年書展推出首日，由於天雨關係人流較為減少相比，似乎如外界所指，受示威陰霾影響。但有書商表示，出版業近年萎縮得很快，是市場問題，非遊行示威所致；亦有攤位負責人表示，近日不少香港人因社會感到不開心，「唔開心就少買嘢」，不認為與社運有直接關係。 日本作家村上春樹一向有不少擁躉，去年所推出的小說《刺殺騎士團長》，因被評為二級「淫褻及不雅」產品，被貿發局要求下架。《香港01》記者今日發現，今年由村上春樹的作品幾乎絕跡，有書商稱並非題材敏感或自我審查，「只係年輕人唔鍾意睇呢類小說，係唔好賣啫。」

今日書展開鑼，但人流明顯不多，沒有逼爆場面。（梁煥敏攝）

香港書展為每年暑假的一大盛事，吸引了一眾父母帶同自己的子女前來看書，人流絡繹不絕。去年書展首日由於天雨關係，早上一度人流較少，今年於書展開始前，有網民發起到中聯辦旗下的「三中商」書店檔位場「打書釘」、設連儂牆等方式，表達訴求。記者今早發現，人流跟去年相比不是相差太遠，早上10時至黃昏前，場內坐滿前來看書的人，似乎完全不受影響，但書商卻有不同看法。

樂文書店負責人林小姐表示，由於今年攤檔的位置較去年差，生意額有所影響已有一定心理準備，加上近年出版界越見萎縮，台灣、日本、內地以至香港亦有很大的影響，不能單單認為是社會運動所致，今早至黃昏時段，亦未見購書的人龍，慨嘆「今年可以打平已經偷笑，好開心」。

書商：市民開心先會想購物

金培企業有限公司（即大眾書局）營銷及市場經理林明麗表示，感覺上今年的人潮較去年少，相信部分原因是近日的社會運動，令大眾感到「不開心」而致，並非單單因怕有請願行動，「開心先會想購物，唔開心點會想買嘢呢？」她希望周六、日生意額可以有所提升。

城邦出版集團有限公司副總經理陳國華則説，今年的人流的確不算太多，但書展的問題不單單是留意入場人數，他同時發現，今年的小型書店的攤位減少很多，相信因攤位租金逐年增加，令他們無法經營所致，「一個細攤加到差唔多三萬租，而家一本書賣到300本已經好難，新書又少，佢哋好難維持啦。」

城邦出版集團有限公司副總經理陳國華則説，今年的人流的確不算太多。（羅君豪攝）

日本作家村上春樹一向有不少擁躉，但記者今日發現，現場有關村上春樹的作品幾乎絕跡。樂文書店負責人林小姐説：「只係年輕人唔鍾意睇呢類小說，係唔好賣啫。」

另外，記者亦發現，以往不少攤位會放置政治書籍，當中部分是論及內地政治的書，可是今年願意放置同類書籍的攤位減少。林小姐説，近年的政治書的確不多，加上不少有個人意見為主，放到書店出售有所考量，其他書店的做法自己不太理解，但會有「自我審查」的確不足為奇，「如果得我賣仲好啦，就冇人同我爭。」