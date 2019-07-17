【書展2019】連儂牆遍地開花 　獨立書商：給大家互相鼓勵的位置

由反修例運動開始，多區出現不同的連儂牆。在今年書展，有書商在攤檔抽走貨品，辟出位置設立連儂牆，讓書迷入場時表達意見，證明互相鼓勵是哪裏都可以做到，做到真正的遍地開花。 有前來的市民表示，連儂牆是和平表達意見的方法，政府應該要反思為何連儂牆會遍地開花，又形容過去一個月所發生的事是「痛心疾首」。

有書商在攤檔抽走貨品僻出位置設立連儂牆，給市民空間表達意見。（羅君豪攝）

書商設連儂牆：書迷透過說話互相鼓勵

反對修訂《逃犯條例》的運動持續，多區市民自發建立連儂牆以表達不同的意見。一年一度的書展內亦出現多幅連儂牆，其中一幅在首日完結前已貼得密密麻麻。

建立連儂牆的獨立書商「有種文化」負責人黃先生表示，過去一個月發生的事對所有港人都歷歷在目，包括有年輕人因事輕生、政府將示威者當作「暴民」等，相信不少人的心理壓力很重，覺得鬱悶。他認為，連儂牆是一個可以讓大家表達意見，透過說話互相鼓勵的地方，因此決定抽起部分貨品，辟出位置設立連儂牆。

黃先生認為書展也應該有一幅連儂牆供市民表達意見。（麥凱茵攝） 黃先生說：「連儂牆是哪裏都可以有，我們覺得書展有可以有一個連儂牆！」雖然他直指作為獨立書商，影響力或不大，但也有責任去做應做的事。另外，他又在攤檔放出心靈支援的小冊子讓市民免費取閱。 前來寫連儂牆的林小姐是00後，她覺得連儂牆是一種抒發情緒的方法，「我手寫我心，文字的力量很大」，相信大家可以透過文字得到安慰。她又認為，無論大家在連儂牆表達不同意見也應該要尊重，「因為現在不是文革。」

另一名前來的陳先生坦言，對於近來發生的事件感到「痛心疾首」，大家都認為香港無將來，而連儂牆是和平表達意見的方法，「政府要思考為何在2019年連儂牆會突然遍地開花！」