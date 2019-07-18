【沙中線】明年首季局部通車至啟德　加固、通車額外開支涉20億

運輸及房屋局局長陳帆今日（18日）下午公布，港鐵會於2021底前爭取大圍至紅磡段全線通車，但認為有必要局部開通大圍至紅磡段，經港鐵審視各項因素後，會先啟用大圍至啟德站，即由烏溪沙站至啟德站現改稱為「屯馬線一期」，最快明年首季通車。陳帆表示，有關紅磡站加固工程及局部通車費用，預計涉及20億港元，將會由港鐵承擔。

受沙中線紅磡站擴建月台工程問題影響，屯馬線（即大圍至紅磡段）分段局部通車。（資料圖片）

陳帆下午見傳媒表示，港鐵向政府確認，紅磡站擴建工程及分析結果及局部通車方案。就紅磡站擴建部分全面策略評估，包括紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處經已提交最終報告。



港鐵於兩份報告中指出，紅磡站擴建部分及鄰近位置進行一系列工程措施，並會在完工後設長期監察措施，上述工程於2020年底至2021年初完成，且會全面進行測試及試營運。港鐵會於2021底前爭取大圍至紅磡段全線通車。不過，政府認為有必要局部開通大圍至紅磡段，經港鐵審視各項因素後，會先啟用大圍至啟德站，即包括顯徑站、鑽石山站及啟德站。

加固工程、局部開通費用涉20億 港鐵承擔

而上述首段開通的鐵路站會稱為「屯馬線一期」，預計最快明年第一季啟用，屆時公共交通服務會作出相應配合，以方便土瓜灣站居民。而有關紅磡站加固工程及局部開通費用，預計涉及20億港元，將由港鐵承擔。被問到會否向承建商追討，陳帆指，港鐵會向承建商跟進，故最後由哪一方付鈔言之尚早。

運輸及房屋局局長陳帆（右）今日下午召開記者會，宣布屯馬線會先局部通車至啟德站，預計最快於明年首季開通。（余俊亮攝）

港鐵行政總裁金澤培表示，保障安全是港鐵的首要原則。就港鐵今日提交的兩份報告，已獲政府接納，報告提及有關工程屬安全，且會進行一系列加固措施。至於分段通車展開了可行性研究，經詳細研究已得出可行方案，會先將馬鞍山線接駁顯徑、鑽石山及啟德站即「屯馬線1期」於明年第一季開通。

金澤培又指，港鐵將支付紅磡站事件及落實分段開通所涉及的開支，估算涉20億港元。金澤培強調，港鐵有決心及盡力處理紅磡站加固工程工作及局部開通的工作。

被問及局部通車只開通至啟德站的原因。陳帆表示，港鐵運作最重要安全、可靠及優質，故須檢視鐵路的運載能力及附近道路配套支援。故基於現時的設計改動，大圍至啟德站是最好的選擇。

而整條屯馬線是馬鞍山線連接至西鐵線，局部開通的決定相信會令部分市民感到失望，惟希望提供公共交通配套連接港鐵站。

港鐵行政總裁金澤培於記者會上，未有透露紅磡站加固工程由哪一個承辦商負責，僅表示將嚴肅監督餘下工程。（余俊亮攝）

港鐵無正面回應加固工程是否由禮頓負責

被問及紅磡站的加固工程會否仍然由承辦商禮頓負責，金澤培表示港鐵已加強監督工程工作，無論是哪一個承辦商負責加固，均會嚴謹監督。

陳帆補充，港鐵提交的兩份報告均指出紅磡站內有部份工程存有缺陷，當中政府及專家團隊發現有高達3分1的螺絲帽或沒有連接及未妥善接駁，而月台層板與連續牆之間亦有空隙、石屎出現「蜂巢」以及部分剪力扣（Shear Link）不存在等。

就局部通車至啟德站，陳帆表示日後的列車班次的頻率將會是每3分半鐘一班車，對於整體鐵路網絡影響有正面效應，因大圍站至啟德站的開通將途經鑽石山站，相信對東鐵線高峰期人流有疏導作用。

另外，有記者問及為何會決定加固紅磡站而不會進行任何拆卸工作。陳帆表示，港鐵聘用了獨立團隊審核紅磡站結構，且提交的兩份報告均基於科學的分析。同時，路政署以及政府委聘的顧問團亦與港鐵恆常召開會議，商討應採取的措施，故日後的加固工程將會嚴謹遵循屋宇署守則及沙中線合約要求。

港鐵沙中線紅磡站去年起屢爆工程問題，港鐵已就全面評估策略第三階段報告擬稿提交政府，月中交最終報告。

《香港01》早前報道，有消息指報告料提到紅磡站擴建部分的月台毋須拆卸，但會進行加固工程，包括在不同位置加裝鋼筋及工字鐵等以鞏固結構，以符合建築規範標準。另最快明年初屯馬線局部通車至啓德站，之後的宋皇臺、土瓜灣、何文田及紅磡站需待加固工程完成後才可通車。

當沙中線全線開通後路線圖。(港鐵圖片)