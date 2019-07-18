婦人稱5歲時遭堂兄非禮　辯方指事主曾有精神問題　指口供不可信

33歲婦人聲稱5歲半時往堂哥家拜年時，遭比她年長十多歲的堂兄摸下體非禮，案件今（18日）在東區法院續審，其中一名證人為一名退休警，他是事主的親人，惟他講述事發年期時事主所說不乎，之後才更正為事主所聲稱的1992年，辯方質疑退休警根本忘記發生何事，只指他按事主供詞改變說法，證人不同意。辯方續指，事主自小精神已出現問題，供詞並不可信。裁判官裁定被告表證成立，被告不自辯，亦不傳召證人。裁判官明天作裁決。

現年40多歲的被告Y.H.K.被指在1992年非當時5歲半的堂妹。(資料圖片)

被告Y.H.K.，40多歲，任職金融行業，否認一項非禮罪，指他於1992年非禮女事主X。法庭下令不得披露33歲女事主的姓名、住址、職業等。

事主稱5歲多時遭摸下體5分鐘

事主X早前供稱，案發於1992年的農曆新年，她當時約5歲半，她隨家人到被告家與其他家人團拜，當時被告讀中七，當大部份人在屋苑會所聚會時，被告把她帶回家並抱她，又讓她坐在其大腿上，更摸她私處近5分鐘。

事主事後下體發紅，母親為她洗澡時亦發現，並有帶她看醫生及塗藥膏，又叫她擦下體不要太大力。事主稱至小六時，才明白此事，並感到羞恥，她並曾署名投訴信到被告工作的地點。

證人認曾混淆日子

事主2016年報案，她當時稱事發於1991年，後與家人改稱應是1992年。

事主一名已退休警的親屬作供，被辯方大律師馬維騉追問他最初供稱全家只曾在1991年往涉案單位拜年，其後多次改變說法。退休警堅稱現時的說法為真確，否認跟隨家人轉變年份。他又解釋時隔久遠，最初作供時混淆了日子。

證人認曾混淆日子

事主2016年報案，她當時稱事發於1991年，後與家人改稱應是1992年。

事主一名已退休警的親屬作供，被辯方大律師馬維騉追問他最初供稱全家只曾在1991年往涉案單位拜年，其後多次改變說法。退休警堅稱現時的說法為真確，否認跟隨家人轉變年份。他又解釋時隔久遠，最初作供時混淆了日子。

辯方指事主求學時曾入院

馬大狀又問他是否知悉事主X中學時，因學業壓力曾一周入院兩次。退休警表示不知情，指事主從沒有學業壓力，又補充家人提及過事主曾暈倒送院一次。他又指，沒有聽聞事主年幼時見過不潔之物。

事主另一家人亦接受辯方盤問，形容最初聽到對方稱被堂哥非禮時半信半疑。該證人稱她在1992年約為7歲，不肯定是否有到過事主聲稱被非禮的地點。

裁判官宣布表證成立。被告選擇不自辯，也不傳召證人。裁判官表示明天或會作出裁決。

案件編號：ESCC1972/2018