受「丹娜絲」外圍下沉氣流影響　東涌空氣污染達「嚴重」水平

天文台總部今日（18日）下午錄得今年最高溫，氣溫飆升至攝氏35度。在酷熱天氣下，環保署錄得較正常為高的空氣污染水平，下午三時東涌空氣質素監測站的空氣質素健康指數錄得10+，相對的健康風險級別達到「嚴重」水平。環保署預測今明兩日本港地區將持續錄得比正常為高的空氣質素健康指數。

下午三時東涌空氣質素監測站的空氣質素健康指數錄得10+，相對的健康風險級別達到「嚴重」水平。（環保署網站截圖）

日間陽光有利光化煙霧現象

受熱帶氣旋丹娜絲外圍下沉氣流及位於南海東北部的低壓區的影響，本港今日大致天晴和有煙霞，吹輕微至和緩偏西風，而自今早起，本港地區錄得較正常為高的臭氧及粒子水平。由於本港受背景污染較高的氣團影響，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，特別在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

東涌空氣質素監測站健康指數錄得10+

在下午三時，東涌空氣質素監測站的空氣質素健康指數錄得10+，相對的健康風險級別達到「嚴重」水平；而中西區、葵涌、荃灣、元朗、屯門、沙田及銅鑼灣的空氣質素健康指數介乎8至10，健康風險級別達到「甚高」水平。

環保署提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。

天文台預測，位於南海東北部的低壓區會移向台灣一帶，並在未來一兩日為中國東南沿岸帶來不穩定天氣。環保署預料屆時空氣污染會得到改善。