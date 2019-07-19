一套郵票及首日封是如何誕生？　香港郵政首度公開郵品製作過程

香港郵政於周一（15日）發行一套六枚「香港海底世界」的主題郵票，當中小全張的外形設計為珊瑚魚，及首次有魚型齒孔，受到不少集郵愛好者追捧。然而，每套郵票由主題概念、設計至製作，是如何「誕生」呢？香港郵政首度公開位於中環總局的集郵物品製作組，揭開郵品生產過程的「神秘面紗」。

香港郵政高級經理（集郵組）區蕙冰指，多年前仍是人手搣郵票後，再人手將郵票貼在首日封上。（林若勤攝）

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郵票印刷交由海外印刷廠負責

推開郵政總局的集郵物品製作組大門，約3,000平方呎的工作室內,「咔嚓、咔嚓」聲此起彼落。高級經理（郵票設計及採購）鄧碧兒介紹，郵票印刷工序是由外國印刷商負責，包括荷蘭、法國、澳洲和加拿大，完成後運送返港。郵票組職員使用紫外線燈、放大鏡及尺，量度、校對各郵版，其後交由集郵組進行郵品製作。

高級經理（集郵組）區蕙冰表示，職員會人手搣郵票，每次每疊有20版郵票，每版25張，合共500張，「郵票的齒邊並非直線，以人手將一疊郵票前後、左右對折，再配合力度搣，效果會更好看。」

每一款郵票搣好後，將集齊一套六枚的郵票依次序放在自動郵票粘貼機內，透過運作時「碌過」加水位，即可整齊印在首日封上。區蕙冰透露，粘貼機每小時能完成400個首日封，其後再於自動蓋印機加上蓋印，每小時可做2,000個。

郵政總局的集郵物品製作組，在郵票運付香港後，負責後期製作。（林若勤攝）

一套郵票籌備要2年

香港郵政每年會發行10至12套不同主題的特別郵票，但新郵票的籌備過程長達兩年。鄧碧兒表示，會邀請各政府部門、區議會、學校及市民，提供兩年後發行郵票主題的意見，搜集意見後交由郵票設計諮詢委員會考慮及批核，確定主題後會交予民政事務局批核，並邀請本地3位設計師，每人提交2款初步概念圖，經委員會甄選一款後，就在發行前8個月進行印製招標，6個月後新郵票付運。

她表示，現時郵票及集郵品有通用郵票之餘，還有特別郵票，並包含小全張、郵票小型張、小版張、郵票小冊子、套摺、首日封、紀念封、特別紀念封、明信片等。此外，根據不同主題的郵票，配有特別郵戳、彩色郵戳、紀念印。

一套六枚的郵票依次序放在自動郵票粘貼機內，可整齊印貼在首日封上。（林若勤攝）

為增加郵票的多元化、教育性。鄧碧兒指，郵票設計會配合主題有特別形狀、齒孔、氣味，及特別印刷效果，如2001年的「香港供水一百五十年」使用壓印技術，2006年的「中國香港-奧地利聯合發行煙花」則使用水晶飾布，2008年「水母」則用夜光印刷，2018年的「共融溝通」則是平版加凸字油墨及光柵印刷技術。此外，郵票紙張也有不同，包括2011年的「絨面生肖郵票-鼠、牛、虎、兔」使用絨面紙，今年初發行的「歲次乙亥（豬年）」則用了絲綢紙張。