【非洲豬瘟】豬肉創天價業界難經營　提三點建議　不排除圍政總

本港在5月接連爆發兩宗非洲豬瘟，其後豬肉價格持續高企，拍賣價在7月10日曾飆升至4,096元一擔，較未有非洲豬瘟前高兩倍，亦創下數十年來的歷史新高！ 豬價高昂令業界叫苦連天，而市民亦捱貴豬，豬商界別今召開記者會，向當局提出三點建議，冀政府可以解決現時困局，恢復正常供港豬量，否則不排除會發動遊行及圍堵政總的行動。

8個豬商業界今召開記者會，向政府提出數點建議。（鄭翠碧攝）

自非洲豬瘟在港爆發後，活豬拍賣價持續高企，在7月10日起更連續3天突破4000元一擔的高位，在批發價上升一倍下，豬肉零售價一度飆高至130至140元一斤，不少市民呻貴。生豬業買手會理事何汝發稱，今天活豬拍賣價亦達約3400元一擔。

香港豬肉行總商會、香港鮮肉商聯合會、沙田肉聯商會、香港生豬肉食業職工會、九龍生豬肉食業職工會、生豬業買手會、香港守義堂買手會、聯豐運輸公司今召開記者會，向政府提出數點建議：

1. 檢討現行檢疫尺度（考慮推行一地兩檢；只驗活豬血液）

2. 改善「日日清」制度

3. 增加供港針編，即撤銷每個地區每天只可容許一個豬場出貨的限制

許偉堅（左四）表示，希望政府支援業界，否則不排除會發動遊行及圍堵政總的行動。（鄭翠碧攝）

許偉堅：現行檢疫制度嚴苛 令國內供港豬場卻步

豬肉行總商會理事長許偉堅認為，現行的檢疫制度不單嚴謹，更屬於嚴苛，令國內供港豬場及內地海關卻步，不欲運豬到港。他提出，當局應該檢討檢疫的制度，令到中港兩地共同接受，例如香港派出檢疫人員，在深圳清水河的中轉站實行「一地兩檢」，毋須如現時般在本港再次檢。

他又稱，國內只對豬隻驗血，但香港要同時驗尿、口沫、淋巴，提出當局可考慮簡化，並應相信內地的制度。他指，在數次與當局的會面中，政府稱會深切考慮。

何汝發（左二）希望政府可與內地海關商討，增加針編數目。（鄭翠碧攝）

生豬業買手會理事何汝發就指，內地每個地區以往有4、5個「針編」，即供港豬場的出貨認証。但自6月起，內地海關擔心供港豬如再有非洲豬瘟的問題，會被拖累，曾有消息指內地有海關人員因事件而被革職，故內地海關把「針編」減至每天每地區1個，「例如今日A豬場有『針編』，其他就無，聽日就到B豬場有，但以前幾個豬場同一日都有『針編』，所以就少咗豬。」他希望政府可與內地海關商討，增加「針編」數目。

陳展明（右一）指，業界開工不足，需輪流休息，有約500名工人甚至是「無工開」。（鄭翠碧攝）

香港生豬肉食業職工會指近半會員「無工開」

許偉堅補充，現時業界經營非常困難。香港生豬肉食業職工會理事長陳展明亦指，業界開工不足，需輪流休息，工會有1,000名會員，當中有一半，即約500名工人甚至是「無工開」，他指，部分工人是家庭支柱，政府必須正視問題。聯豐運輸公司代表劉志輝稱，有運輪公司已結業，令一批運輸工人失業。

回復至每日供應2,800隻以上 才有機會令價格回落

許偉堅估計，在每天只有1,000多頭活豬供應下，高昂的豬肉價格仍然會維持一段時間，他希望政府能夠協助業界，增加活豬供應量至非洲豬瘟爆發前的70至80%，亦即2800隻以上，才有機會令價格回落。被問到會否有進一步行動，他指遊行、用車堵塞政府總部等行為屬違法，業界不希望為社會添煩添亂，「如果唔係迫得我哋業界冇路可行，我哋亦都唔會行到呢一步，但係亦都唔排除會行呢一步。」

長旺肉食公司負責人蕭先生稱，近日豬肉拍賣價一度高企，令他難以經營，為了留住熟客，只好貼錢做生意。（鄭翠碧攝）

豬肉檔貼錢做生意 留熟客

記者今天到旺角街市了解豬肉價格，長旺肉食公司負責人蕭先生稱，近日豬肉拍賣價一度高企，令他難以經營，為了留住熟客，只好貼錢做生意，「來貨價都50、60元一斤，出面瘦肉80元一斤，我賣58元！」他指，每天虧蝕約1萬元，「啲生意係攞繩吊住條頸做，再過多兩個月，搵錢買繩（吊頸）都冇！」。

冀與內地豬場商討 回復昔日每日4,000豬隻運港

蕭先生表示，豬肉供應量不穩，入貨量比昔日少了70%，「多人爭，財團又壟斷。」他認為，現時業界難捱，市民又捱貴豬肉，「食凍肉又食保鮮劑，食唔到新鮮豬肉，得唔到健康保障！」他希望政府能與內地供港豬場商討，穩定豬量，回復昔日每天近4000隻內地豬的水平。

本港在5月接連爆發兩宗非洲豬瘟，其後豬肉貨量不穩定，價格持續高企。（鄭翠碧攝）

豬肉檔員工指 上月開工不足只工作7日

另一豬肉檔員工陳女士就稱，自從非洲豬瘟爆發後，豬肉供應不足，價格亦不穩定，令肉檔員工亦「無工開」，「原本四個人返工，而家兩個人輪流返，我上個月淨係返左7日，真係淒涼！」她指，豬肉價格高昂，不少市民在問價後，甚至在切好豬肉後才稱不要，「煲一煲湯要百幾二百蚊，邊個買呀？」記者現場所見，數分鐘內，最少3人問價後離開，平日10多元一隻的豬手，現售25元，有人嫌貴決定不買。

而市民周女士就稱，近日少到街市，不知道豬肉現時這麼昂貴，她本來打算買半肥瘦豬肉，但逛了兩個豬肉檔口，發現賣70元一斤，覺得太貴，決定轉到其他街市購買，認為若30至40元一斤才算合理。她表示，近來家人改買雪藏排骨，煲湯也改為用一半雪藏一半新鮮豬肉，以節省成本。

金興凍肉食品公司店員楊女士稱，近月最少多了三分一人改買雪藏豬肉，當中最受歡迎的是只售4元一磅的「湯骨」，市民用作代替新鮮豬骨煲湯。（鄭翠碧攝）

近月少了三分一人光顧

金興凍肉食品公司店員楊女士稱，近月最少多了三分一人，市民認為新鮮豬肉太貴，而改買雪藏豬肉，凍肉店也因應客量增加入貨，當中最受歡迎的是只售4元一磅的「湯骨」，市民用作代替新鮮豬骨煲湯。她強調雪藏豬來自巴西，供應穩定，亦不會加價。