【非洲豬瘟】被指不向台灣通報疫情　農業農村部官員：網站上都有

台灣指中國大陸一直未向台灣通報非洲豬瘟疫情，大陸農業農村部辦公廳主任廣德福14日（星期日）回應説，大陸非常透明，網站上都有疫情資訊。 廣德福又稱非洲豬瘟疫情控制得非常好，「去年到現在才140多起」，得到社會高度認可。

大陸農業農村部辦公廳主任廣德福表示，大陸的非洲豬瘟疫情非常透明，網站上都有疫情資訊。（中央社）

台灣農委會曾多次發函請大陸相關單位通報非洲豬瘟疫情，卻都遭「已讀不回」，廣德福被台媒記者問及相關問題時表示，獲取訊息的管道都是有的，大陸第一時間都有通報國際衞生組織。廣德福又表示，過去國民黨執政時，管道都是暢通的，大陸都會主動通報，「後來是你們那邊把管道給關掉的」。

廣德福稱，關於大陸的非洲豬瘟疫情，農業農村部的網站上都有，都可以找的，大陸非常透明，「我們甚麼疫情都是即時發布」。

本年2月大陸始傳真説明疫情

自大陸去年8月爆發非洲豬瘟疫情後，台灣農委會與陸委會多次向大陸詢問非洲豬瘟疫情，但皆石沉大海。今年2月陸方的海峽兩岸農業交流協會終於傳真給台方農村發展基金會，説明非洲豬瘟疫情，但台方表示相關資料對於台灣的防疫工作實質幫助並不大。

去年12月大陸國台辦發言人馬曉光表示，兩岸簽有《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，用以解決涉及兩岸貿易的農產品和食品安全信息的通報問題，但台灣方面長期以來沒有進口大陸豬肉，所以非洲豬瘟疫情通報並不適用上述協議。

當時台灣陸委會副主委邱垂正則回應稱，台灣雖然目前沒有開放進口大陸豬肉製品，但依照關税法或相關規定，入境旅客攜帶行李物品，或是網購速遞方式運送，都可以説是「進口論」，而根據《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》的規定，雙方本就該相互通報。

（綜合報道）