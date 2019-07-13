【非洲豬瘟】天價新鮮豬肉持續　陳肇始話暫無符：我們十分着急

社會新聞
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自本港爆發兩次非洲豬瘟後，內地供港豬隻數量大減，近日供應量不及昔日的四成，令活豬拍賣價飆升，連續三天突破4,000元一擔，市民持續「捱貴豬」。

食物及衞生局局長陳肇始今（13日）發表網誌，直言活豬供應在短期內未必可以迅速回復到過往的水平，但當局會繼續竭盡所能，努力拆解，盡量減輕市民負擔及對活豬行業的影響。

陳肇始今發表網誌，直言活豬供應在短期內未必可以迅速回復到過往的水平。 （資料圖片）

內地撲殺百萬豬致供應下降

陳肇始今發表題為《錯綜複雜的百年難題》的網誌，指非洲豬瘟出現了近百年，威脅世界各地的養豬業，在過去一年，內地因疫情撲殺超過100萬隻豬，影響到活豬生產，令整體供應下降及價格上升。而由於香港主要依賴內地供應活豬，近日本港新鮮豬肉的供應同樣大幅減少。

陳肇始表示，當局自去年8月開始便與內地緊密聯繫及做了大量預防的工作，希望盡量減少因非洲豬瘟而影響活豬供應，「面對目前供應萎縮和價格飆升，我們十分着急。」陳肇始形容，非洲豬瘟的影響就如「一個亂纏的線球」，錯綜複雜，當局要保障供應的同時亦要做好防疫工作，「我們一直要小心翼翼的去解每一個結。」她並稱，政府推出的新措施，例如屠房「日日清」安排，「都是來之不易及得到內地當局及本地持份者全力配合下的成果。」

陳肇始續指，明白活豬供應減少對業界影響很大，惟相信活豬供應在短期內未必可以迅速回復到過往的水平，當局會努力拆解，盡量減輕市民負擔及對活豬行業的影響。

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