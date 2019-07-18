【非洲豬瘟】荃灣屠房月底或結業　業界：政府仍在商討如何挽救

本港在5月曾兩度爆發非洲豬瘟，及後活豬供應量大減，業界稱有消息指荃灣屠房因無豬劏，將在本月底結業，據了解政府仍在商討如何挽救。業界認為，若荃灣屠房結業，對行業有一定影響。

許偉堅（左四）稱，據他了解，政府仍在商可以如何挽救荃灣屠房。（鄭翠碧攝）

豬肉行總商會理事長許偉堅今天指，荃灣屠房每天需要屠宰400隻活豬，才能回本，但現時因應活豬供應量下跌，每天荃灣屠房只能屠宰數十至100隻豬，因此有消息指出，荃灣屠房會在月底結業。他指據他了解，政府仍然與屠房商討如何挽救。

許偉堅：業界十分支持有兩個屠房

許偉堅稱，業界十分支持有兩個屠房，「好似上次上水（屠房）雖然停咗，但係荃灣（屠房）唔多唔少都幫到啲手。」他認為，一個負責任的政府應該要有所準備，「好似汽車都有士啤呔（後備車軚）啦！」

早前有消息稱，荃灣屠房經營困難，有意結業。食環署承認，荃灣屠房有向政府反映因屠宰量減少的經營困難，及探討應對方法，暫時未有定案。食物及衞生局副局長徐德義本月13日曾表示，未收到荃灣屠房任何正式通知，他明白活豬供應量減少會對私人營運者有影響，政府正與內地有關部門溝通，努力增加豬隻供應，希望可盡快解決問題。