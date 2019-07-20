【書展2019】洪朝豐為三個女人改變人生　出書講20年風雨中重生

「呢個香港好唔開心！」近日社會問題，令社區充斥着不愉快的氣氛。別人看著經歷多年起起跌跌「無盡」風浪的DJ洪朝豐，相信不少80，90年代或之前的一輩，略略得知過他的「瘋狂歲月」。高峰過後，他患有嚴重疾病及抑鬱症，飽歷種種風霜，醫生更曾對他説「我當然明白你好攰，你乜嘢都閱歷過晒啦」。是的，相信不少人一生的經歷亦不給他10年來多，近年寫書《風雨之後》出版，沉澱人生。 現時，回復狀態的他分享道：「能夠跨過（想死念頭），係要知道苦難係有盡頭嘅！只要明白到就會冇事。」他亦說到，很多事情說起容易，想通的實在難，如他多年來最介懷的，仍然是母親的離開，要説「解脱」很易，其實他現時認為母親的離開而哭，七年後才懂得反思釋懷。

洪朝豐表示，要解決心裏面的不快，與人分享最為重要。（高仲明攝）

由當紅DJ到寶詠琴的男人 再變過街老鼠

「洪朝豐」這個名字，是一個大眾非常認識的人，但亦理解到不同人，對他始終有不同看法。接近20年前，他是電台當紅的DJ，與已故商人寶詠琴高調拍拖，幾乎每日都成為大眾焦點；其後他經歷狂燥症的困擾，語出驚人，如他所說：「一下子成為過街老鼠，神憎鬼厭，人人見到都怕。」

大眾對他最深印象，的確是那個他。之後經歷過一無所有，生活要家人接濟，漸漸恢復過來後，卻先後患上舌癌，又發現腸道有腫瘤⋯⋯近年才做過大手術、完成電療及化療等，身心受創，忙，他的人生真的很忙。問他是否覺得「天喺度玩佢」？他説，「係呀，上天係唔公平架！呢個係我條命，但係其實我都覺得好攰，我都想問點解，我都行咗20年啦。」

一下子成為過街老鼠，神憎鬼厭，人人見到都怕。 洪朝豐

患認知障礙​症母親離世 難以釋懷

他提到，以上的一切不令他感到難以釋懷，反而媽媽認知障礙，生病17年後離世，他久久不能解脱，他口說已經放下，但仍會夢到媽媽，眼泛淚光，而那最放不下的時期，抑鬱的情緒最為嚴重，談到這一點，他的聲線也有一點的顫抖。「叫人解決係好容易，我都會識得同人哋咁講，但係要做出嚟就真係好難。」疾病、個人經歷令他身心疲累，他坦言一年半之前仍有「想死」的念頭，想跨越過梯間的欄杆跳出去，「嗰時我有六成係真想死。」

洪朝豐説，曾有醫生對他說，「你經歷嘅嘢未必係所有人一生經歷到嘅。」他坦言真的累了。（高仲明攝）

前妻關懷備至 決不辜負

但相信上天仍希望把他留下，洪説，每每走到絕路時，他又會回想着，「我咁做樓下會有人，可能會弄傷人。又想起前妻對他不離不棄，每天為他烹調各式各樣的流質食物，不能辜負她。」此外，他説，「當時因為我個樣因為病而有變，自信心好低，又只剩返一把爛聲，有一次我唔記得帶口罩，竟然冇人覺得我奇怪，有人向我問路，嗰個人竟然冇俾我把爛聲嚇親，原來我仲可以幫到人。」最重要一點，他感受到自己仍然對其他人有所需要。

眼前的洪朝豐，看來瘦了不少，言談間看到他頸上有條粗粗的疤痕，左邊面略有一點腫起來，當然，要非常專注才會發現，但仍然保持一把溫柔磁性的聲音對談，但始終身體狀態不太好，較容易感到寒冷，但也盡力分享自己多一點想鼓勵其他人。每每也會想一下如何表達，才令接收者更易理解，其實，他仍是那個一個深思及理性的，為人解答困難的DJ。

需要時「對住個枕頭都要講」

近日社會動盪，不論是任何年齡階層的人也感到不快樂，經歷種種，洪朝豐說，不論如何，選擇生死是個人當時的看法，人的確會經歷苦難，當中有經濟、事業、人際、愛情或理想，包括政治理想，只要你是看到苦難的盡頭，知道有完結的一日，代表上天仍然不希望你離開，但你必須要看到這個想法，「凡事始終有個盡頭。」

此外，他又鼓勵正面對苦難的人，必須向人講出自己的不開心，「其實你講講下就會找到答案，唔係要人哋去開解你。」他又謂，朋友、親人的愛的確是令人有「留下」的主因，但的確部分人找不到傾訴對象，「就算對住一塊鏡、對住一幅牆、對住個枕頭都要講，因為個重點係講，講得多你就覺得解決到，嗰樣嘢幫你分擔咗。」的確，作為DJ，最明白能夠表達自己最重要。