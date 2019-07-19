【書展2019攻略 】補充練習幾折？邊間PayMe冇回贈？咁買隨時倒蝕

2019書展昨開鑼，參展商共689間，數以千計市民進場搜購書籍。但到底書展內打折售賣的書籍，跟場外一般書店的價錢是否有差距？MoneySmart小編即親自入場，為大家比較！

如果只買一本書 隨時倒蝕

今次小編選了3本書，以比較書展內、誠品書店，及「樓上書店」樂文書店的價錢。結果發現，如果就單一本書籍計，書展場內的書籍並不比場外便宜太多，多為「8折」與「7折」的差別，如村上春樹的《挪威的森林》（30周年紀念版），以樂文8折計，售價為HK$128，而場內時報出版社則以7折發售，折實價為HK$112，其實只相差HK$16。

假設以成人票價HK$25入場，只購買一套《挪威的森林》（30周年紀念版），反而會「倒蝕」HK$9。因此，小編建議各位如有意進場，可先列明詳細書單，再一次過大量購買，這樣會較為划算。

2019書展場內場外書籍價錢、折扣實時比較。（MoneySmart提供）

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頭籌杜先生：場內書價不特別吸引

小編成功訪問到排頭位入場的市民杜先生，杜先生指他多年來也有支持香港書展，今年度於開幕前一日黃昏時間已開始排隊，目標是心愛作家的新書簽名限定本。問到他是否覺得書展場內的書籍價錢比較吸引，他指其實不然，只是想來支持心儀作家。

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