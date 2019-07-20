【立法會衝擊】自發除口罩發言　梁繼平料被起訴　憂未能貢獻香港

7月1日回歸當日，立法會發生衝擊事件。眾多示威者衝入立法會後，有一人脫下口罩，站在枱上發言：「我除低口罩就係想畀大家知，香港人無得再輸，再輸就係輸十年……」 事隔大半月，除下口罩的主角梁繼平接受外國傳媒訪問，憶述當日除下口罩的行動屬自發，期望示威者可以留守。口罩除下一刻，鏡頭清楚紀錄他的面容，梁已有心理準備被起訴。最令他憂心的事，無法繼續學業、貢獻香港。

7月1日晚上，梁繼平於立法會內除下口罩，宣讀宣言。（資料圖片／梁鵬威攝）

1994年出世的梁繼平，正於美國華盛頓大學攻讀政治學博士，本來期望今年9月能返美完成學業，畢業後回港當教授。不過，7月1日的衝擊或令他夢醉。他曾任香港大學《學苑》總編輯，是《香港民族論》編者之一。

梁繼平接受美國媒體《基督教科學箴言報》（Christian Science Monitor）訪問時提及，當日拉下口罩發言的行動是自發（spontaneous）。因為他看到示威者在立法會四處遊蕩，每個人都試圖以自己的方式抗議，例如破壞立法會會徽及到處塗鴉。同時，他看到人們開始離開，覺得應有人站起來，於是他主動除下口罩發言。

梁繼平稱，當晚行動代表年輕人絕望和挫折。（資料圖片／梁鵬威攝）

梁繼平：當晚行動代表年輕人絕望和挫折

經歷過雨傘運動，梁繼平親眼目睹了一場運動的終結，能令一個社會分裂。他深深明白到，當晚不能未有合理解釋為何要將武力升級，就草草結束行動，否則不僅會引起北京陣營的批評，連民主派內部也會有很大爭議。他強調，當晚的行動代表年輕人充滿絕望和挫折，亦是一大群年輕人民主自由的吶喊，他們已別無他選。

除下口罩後，傳媒報道或成「罪證」，梁已有心理準備。「我想每名在傳媒鏡頭前受訪的人士都應該知道，他們要付出代價（pay a price）。」而梁相信，若政府不起訴他，並不合理。換之言，他預料將會被檢控。

熱愛教授別人的梁繼平正攻讀博士學位，他盼畢業後能回流在大學找到教席。不過，他擔心經此一役後，難以完成學位，更遑論回港貢獻。