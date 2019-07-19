【立法會衝擊】消息：示威者續按原計劃赴台　爆料者非台協助團隊

7月1日有示威者衝入立法會大樓，昨天（18日）有部份示威者抵台尋求庇護的消息曝光，有傳媒星期五（19日）更透露陸續還有示威者赴台，以及赴台尋求庇護者的具體人數，網絡上有不少聲音擔憂餘下示威者的「逃亡」計劃或會受到報道影響。 對此，有台灣消息人士向《香港01》記者透露，上述消息不是台灣的救助團隊放出，有機會是部份已抵達台灣的示威者自己洩露，「香港的年輕人可能有自己的想法」，但強調協助餘下示威者赴台的計劃目前不受影響。

媒體報道，7月1日晚衝擊立法會的示威者中，有數十人已陸續抵達台灣尋求庇護。（資料圖片／羅君豪攝））

該名消息人士表示，台灣的營救團體成員都很成熟，亦不想藉此炒作，大家在關鍵事務上都保持嚴密口風，不明白為何更加詳細的情況被曝光。

除此前報道中提及的跟蹤示威者的左派港媒、為了炒作自己而聲稱可以協助示威者的「老派年長人士」外，該消息人士指，相關消息還有機會是部份抵台的示威者自己洩露，「香港的年輕人可能有自己的想法」。

這名消息人士説，最先主動爆料消息的人士，已經明顯違反保密協議與義務，勢必會對行動造成影響。經過台灣救助團隊內部討論，目前的基調是，將按原計劃繼續協助其他示威者赴台，無論誰採訪，團隊都不會透露具體人數、赴台人員和中間人的名單。

憂消息曝光降低求助意願

上述消息人士又指，協助示威者赴台的過程本來就已經很辛苦，建立信任亦很困難，如今被「篤灰」，只怕會讓未來有需要幫助者採取更加觀望的態度，呼籲傳媒界可以秉持自律精神，不要為搶頭條而將敏感細節公之於眾。

值得一提是，有港媒今天採訪到一名自稱已抵達台灣的示威者，分享在台灣逗留期間的情形，包括當地有組織提供住宿等協助，但有的人去的太急，只有一千數百港元，不知道怎樣生活，現在的狀況是「過得一日就係一日」，但報道亦沒有提及有關示威者的詳細數目、具體位置和尋求庇護的進展。

蔡英文：人道處理 陸外交部：假扮慈悲

對於香港示威者赴台尋求庇護，正在加勒比海國家外訪的台灣總統蔡英文表示，相信有關單位都有掌握，對於這些來自香港的朋友，會基於人道做適當的處理。

而另一邊廂，大陸外交部發言人耿爽則在例行記者會上表示，台灣問題不是外交問題，但他奉勸台灣某些人不要在這個時候跳出來假扮慈悲，「他們自己不過是個泥菩薩」。