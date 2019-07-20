【逃犯條例】林鄭臨時缺席　紀律部隊義工服務隊成立禮改葉劉主禮

反《逃犯條例》修訂風波至今未平息。據了解，特首林鄭月娥原定昨晚（19日）出席香港紀律部隊義工服務隊的成立典禮，為活動主禮。惟有消息指，由於考慮到現身公眾場合或會引起混亂，林鄭月娥未能如約出席。據了解，該典禮的主禮人改由新民黨主席、前保安局局長葉劉淑儀擔任，在大合照中更坐正第一排中間位。

葉劉淑儀（右六）頂替林鄭月娥，為紀律部隊義工服務隊成立禮主禮。

林鄭任永遠榮譽總監

香港紀律部隊義工服務隊早前向友好團體及同工發邀請函，指該服務隊於19日在九龍灣舉辦成立典禮暨就職典禮及晚宴，更獲得林鄭月娥「蒞臨主禮」。惟林鄭月娥最終失約並無現身。

據了解，該儀式改由葉劉淑儀擔任主禮人。據現場所見，六大紀律部隊除警務處外，都是由處長到賀，獨欠警務處處長盧偉聰身影，由監管處處長劉賜蕙代為出席。

「山竹」結緣 工會老手埋班 陳祖光任副主席

該服務隊成立源於去年9月中超強颱風「山竹」襲港，令市面堆積大量塌樹及雜物，來自警務處，消防處，入境處，海關，懲教署及飛行服務隊的代表，統籌了一支超過300人的義工隊，在休班時間善後清理，促成該會成立宗旨，「六支部隊一個團隊」，組織義工為日後有需要人士及在影響民生的突發事件中提供支援。

服務隊現任主席為消防主任協會前主席麥錦輝，副主席為香港警察隊員佐級協會前主席陳祖光。二人退休前都有多年帶領職方協會的經驗，並由不同部隊的職方協會現任代表擔任常委。