【逃犯條例】專業議政向林鄭發緊急呼籲　促周日前回應五大訴求

政府修訂《逃犯條例》引起極大爭議，各式各樣的抗爭活動遍地開花，周日（14日）沙田遊行過後，部分示威者與警方爆發激烈衝突。專業議政今（18）日向特首林鄭月娥發緊急呼籲，要求政府盡快回應5大訴求，其中要求特首林鄭月娥表明「撤回」修例，同時應成立獨立調查委員會調查事件。 葉建源表示，過去一個周末發生嚴重警民衝突，擔心將來會有不可收拾的局面。他認為警民衝突是因政治問題而引起，故林鄭月娥應盡快回應市民5大訴求，他強調成立獨立調查委員會獲大部分人支持，認為林鄭應聽取民意，成立委員會調查事件。

緊急呼籲中提及，林鄭表明願聽市民聲音，故希望她在下一次市民大型集會前，主動回應市民五大訴求。（資料圖片/梁鵬威攝）

緊急呼籲中提及，林鄭表明願聆聽市民聲音，故呼籲林鄭在下一次市民大型集會前，主動回應市民5大訴求，希望林鄭可直接形容修例已經「撤回」，令市民徹底釋疑。呼籲亦指出，若普遍市民質疑監警會的公信力和調查權，林鄭應直接回應，成立獨立調查委員會調查整個衝突事件。

呼籲強調，政府現時應果斷回應，而非派前線警員與市民對立，若政府及時和積極回應，相信能緩和社會氣氛，市民會積極回應；相反若政府不主動回應，「導致出現嚴重衝突及不能挽回的悲劇，以致全港市民要付出無法承受的代價，這個責任，她能夠承擔得起嗎？」

最後專業議政亦呼籲警方與示威者雙方高度克制，「雙方都是香港市民，我們不願意看到雙方在一個完全錯誤的政治困局中作困獸鬥，更不願看到傷亡和更多年輕人被捕而前途盡毀」。