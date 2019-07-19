【逃犯條例】林鄭命司局長協助「救火」　經濟民生政策陸續有來？

《逃犯條例》修訂爭議未息，示威遊行遍地開花，風波不知何時才能停下來。據了解，鮮有露面的林鄭月娥，眼見修例風波翻起以來，其他不干事的政策局長大多自我「消失」於媒體，遂開聲要求絕大部分局長動身「救火」，盡量曝光講解政策，尤其推出經濟、民生新措施，以分散社會對反修例的焦點，沖淡負面消息的新聞「濃度」。 翻查各局長近期會見傳媒和出席活動的紀錄，最近一星期的問責官員的曝光率有所提高，其中運房局局長陳帆更以沙中線成為「最響應」特首呼籲之官員，惟部分局長仍未「出動」，究竟是港府經濟民生政策「彈藥」不夠多，還是挑隊出台仍需時日？

陳帆昨日現身宣布屯馬線局部開通方案於明年第一季啟用，成為反修例風波以來較矚目的民生政策。（余俊亮攝）



《逃犯條例》修訂風暴由6月起捲全港，先後觸發兩次逾百萬人遊行，近期更演化成多場警民衝突，社會氣氛相當緊張。政圈消息人士指，林鄭月娥在7.1後曾「溫提」多名局長，在短期內盡量就經濟民生政策多曝光，多解說。消息稱，林鄭未有向局長講明背後用意，但大家心照不宣，就是希望身為政治團隊一員的局長協助「救火」，以經濟民生新聞沖淡反修例新聞，「至少打開報紙時，毋須版版頭條都是反修例消息吖」。

各大媒體的新面版面近月均被《逃犯條例》修訂覆蓋，民主派和網民自發的反修例行動非常密集，不僅每逢周末有行動，有時就連平日也在社區發起不同行動，令社會的焦點完全集中在「反送中惡法」之上。消息指，林鄭認為若局長能多解釋經濟、民生政策，或能令這些令政府印象較正面的新聞散落在新聞版面上，令市民知道「政府一直有做緊嘢，而唔係完全停擺」。

除了被捲入修例風眼的保安局局長李家超，綜觀其他十二局局長自6月12日起出現活動和會見傳媒的紀錄，部門向來惹火的食衞局長陳肇始最多亮相，她前日召開記者會公布2019／20年度疫苗接種計劃、7月14日見記者談及豬隻供應和器官捐獻、7月11日談及私人醫院病床問題、6月29日見記者談日本腦災和滅鼠工作等。商務及經濟發展局長邱騰華亦多次現身解釋經濟政策和回應記者提問，如邱騰華前日回應有關協助中小企和市民就業的措施，以及多次回應修例風波對香港經濟環境和旅遊業的影響。

民政事務局局長劉江華也是積極份子之一，他由6月中至今，共3次見傳媒回應青年政策、青年委員自薦計劃、修例風波等。至於年初仍受沙中線困擾、成為政治風眼的陳帆，亦因修例風波「甩難」，成功逃離政治風眼的他昨天現身公布好消息，宣布屯馬線局部開通方案於明年第一季啟用。

有部分局長或基於「小做小錯」的政務官心態，或擔心捲入政治旋渦，選擇在這段時間「低調」一點，倘若陳肇始、邱騰華、陳帆等「攻勢」見效，或有更多局長選擇效法，經濟民生政策陸續有來。

12名局長在「七一」後會見傳媒次數 食物及衞生局局長陳肇始 3次 商務及經濟發展局局長邱騰華 3次 運輸及房屋局局長陳帆 3次 民政事務局局長劉江華 2次 教育局局長楊潤雄 1次 發展局局長黃偉綸 1次 創新及科技局局長楊偉雄 1次 勞工及福利局局長羅致光 1次 財經事務及庫務局局長劉怡翔 0次 公務員事務局局長羅智光 0次 政制及內地事務局局長聶德權 0次（但多次高調透過facebook曝光，澄清社會信用系統不會在香港落實） 資料來源：政府新聞處