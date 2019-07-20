中大深圳醫學院暫緩招生　校方承諾以教學質素決定收生日期

香港中文大學擬建立中大（深圳）醫學院，引起業界擔憂中大引入內地畢業醫生，中大周三（17日）舉行校友諮詢論壇，中大醫學院回覆，項目小組一致同意決定將收生日期延後，即中大（深圳）醫學院將不會於2020學年招生。兩地校方承諾會以教學質素來決定收生日期。

中大醫學院宣布中大深圳醫學院暫緩招生。（資料圖片）

中大醫學院表示，中大（深圳）成立醫學院的目的是為大灣區加強醫療人才培訓，因應中大（深圳）無法獨立籌辦此項目，所以尋找中大或其他海外學府作為合作夥伴。 而中大校方認同中大（深圳）開辦醫學院的理念，故兩校成立聯合項目小組，負責制訂發展方向及計劃，並委派中大醫學院擔任諮詢及顧問的角色，醫學院相信這更有效守護中文大學的聲譽。

發言人提到，中大校方及中大（深圳）都對醫學教育的質素高度重視。項目小組一致同意決定將收生日期延後，即中大（深圳）醫學院將不會於2020學年招生。兩地校方承諾會以教學質素來決定收生日期。中大又強調中大（深圳）醫學院畢業生所獲取之學歷為「臨床醫學學士」，與中大醫學院學生取得之「內外全科醫學士」有清晰區分。而畢業證書上亦會清楚列明有關學生是來自中大（深圳）醫學院。

此外，發言人強調不會安排中大（深圳）醫學院學生來港學習和實習，又稱中大（深圳）的畢業生必須先通過醫委會的執業試方能在香港執業。發言人最後重申，中大 (深圳) 醫學院將會向全球招聘教職員，香港校方不會安排教職員到深圳院校工作或教學，而財政及資源方面亦不會動用香港校方或教資會一分一毫。