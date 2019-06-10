中大深圳醫學院最快明年招生　中大醫科生、舊生聯署促暫緩計劃

香港中文大學擬建立中大（深圳）醫學院，中大醫學院並計劃本周三（12日）將中大深圳醫學院學位課程呈交予中大教務會審批，更披露最快會於明年（2020 年）開始招生。 不過，中大院方的做法引起醫學界關注，擔憂該新醫學院畢業生會否直接可以在本港獲准行醫資格，中大醫學院醫科生、舊生發起網上聯署，要求暫緩審批程序，並促請院方公開向師生交代細節。 聯署聲明批評，院方缺乏諮詢下就與深圳市政府直接磋商，相隔短短三個月的兩次會面內已落實不少細節，質疑院方決策閉門造車。聲明列出四大訴求，包括要求院方拿出理據證明，中大深圳醫學院的畢業生不可在直接來港實習和註冊、交代資源運用，肯定在港畢業生不受影響。

聯署促暫緩審批 公開交代

該聯署由三名中大醫科生及畢業生發起，並由公共醫療醫生協會聯合支持。截於6月10日早上近11時，接獲95人聯署，包括2019年至2024年6個畢業年份的醫科生聯署，且有中大其他醫護課程學生、港大醫科生聯署聲援。而兩名中大校友公共醫療醫生協會會長馬仲儀、前線醫生聯盟成員鄺葆賢都有份聯署。

聯署指出，中大醫學院將於6月12日呈交中大深圳醫學院學位課程予之中大教務會審批，但至今仍然未物色到合適的附屬醫院，尚有許多詳情仍未落實，如收生人數及制度、臨床學習的地點、畢業後的培訓安排等。現急於在2020年 以「臨床醫學理學學士」Bachelor of Science (Clinical Medicine) 而非學位的正式名稱 「臨床醫學學士」(Bachelor of Clinical Medicine) 招生，將醫科學位偷換成理科學位，實在有欠妥當。

本港醫科生必須在港完成實習才能取得正式註冊。（資料圖片）

聯署四大訴求： 一、 公開更多中大(深圳)醫學院的課程及執業資格等相關資料，增加計劃的透明度，以及以官方渠道公開及廣泛地與學生及校友討論開設新醫學院一事。 二、必須全面諮詢法律意見，交出可行、有理據及業界接受的方法來證明中大(深圳)醫學院的畢業生不可直接來港實習和註冊 。 三、 清楚交代資源運用、教學安排，肯定在香港畢業的學生不受影響，並承諾中大(深圳)醫學院的學生不會在常規課程中到香港的醫院進行臨床學習。 四、暫緩審批程序，從本年 6 月 12 日的中大教務會中抽起該課程計劃書的相關議程，以加長諮詢期限，以及仔細硏究計劃其他尚未落實之細節。

聯署聲明憂斷送中大醫學院聲譽

聯署聲明又稱，雖然中大醫學院曾派員交代中大深圳醫學院相關資訊，強調學生不會到香港實習，按現時制度無法自動獲得香港執業資格，但現時針對執業資格之法例朝令夕改，而校方未有提出其他監管機制，未能令學生及校友安心、未能切及問題之要害，無助醫學生與舊生釋疑。聯署指出，中大深圳醫學院背負着「中大醫學」之名，倘若現時倉促開設新校，有機會引起公眾疑慮，稍一不慎，則可能斷送中大聲譽。

中大醫學院曾稱仍要物色附屬醫院 承諾深圳學生不會在香港實習

根據早前中大醫學院發言人回應傳媒查詢稱，校方仍然在龍崗區物色合適的附屬醫院，以設備、師資等原則篩選，香港中文大學將有代表參與該醫院管治委員會；中大（深圳）亦計劃在 5至7 年內在深圳興建屬於中大（深圳）的直屬醫院，經營模式或會參考港大深圳醫院。香港師生不須到深圳上課及實習。

中大（深圳）已獲深圳市政府支持撥地興建醫學院校舍及其直屬醫院，並由深圳市政府全數撥款。中大教務會在本月12日討論及審批，7 月1日呈交至內地教育部就課程設計、設施及教學人員等方面審批計劃書，再加上中大校董會以及香港立法會通過方為有效。

發言人又稱，院方承諾，中大（深圳）醫學院學生不會在香港實習，而有關安排亦會在呈交立法會的文件中列明。根據本港現行法例，醫科畢業生如沒有在港實習，便需要考取執業資格試，方能在本港取得正式醫生註冊資格。