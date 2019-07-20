【逃犯條例】 基督徒團體哀行祈禱　明站前線作警察及民眾橋樑

基督徒團體「教牧關懷團」今日（20日）發起「哀行我城，心繫上主」活動，於遮打花園舉行祈禱會後默行到特禮賓府東閘，表達對年輕人受傷，社會撕裂等社會現況的哀傷，並祈求天主憐憫。活動發起人陳淑儀牧師表示，對明日（21日）可能出現的衝突有所擔心，因此明日會在遊行現場「舉辦祈禱會，以作心靈支援」，甚至站在衝突前線，作警察及民眾的橋樑，平息雙方的紛爭及不滿，縱使有可能面對危險，但仍想與年輕人同行。

基督徒團體「教牧關懷團」於遮打花園舉行祈禱會。（劉錦華攝）

陳淑儀牧師表示，近月見到許多年輕人因表達訴求而衝擊，並因此感到擔心；而政府沒有正面回應及卸責，亦令許多年輕人面對徬徨無助，為此她舉辦祈禱會及默行行動，以表示對現況的哀痛。

200基督徒祈禱「求主憐憫，彰顯公義」

教牧關懷團今日先在中環遮打花園舉行祈禱會，逾200名基督徒在教牧帶領下祈禱及唱聖詩，並為港人向天主哀告「求主憐憫，彰顯公義」。陳恩明牧師分享經文時稱，此次活動目的不是指責及喝斥任何人，而是「為所愛的家園，為已犧牲的年輕人，為惶恐無助的市民，向天主哀告，祈求祂憐憫開恩，彰顯公義。」並因年輕人現時面對絕望及恐慌等情感而表達哀傷。

逾二百名基督教徒在教牧帶領下祈禱及唱聖詩。（劉錦華攝）

祈禱會後，教牧帶領基督徒經花園道及下亞厘畢道前往禮賓府東閘請願，途中沒有叫喊口號或高舉橫額，以默行形式遊行以表示哀傷。遊行人士將象徵哀痛的黑絲帶糸在禮賓府門外鐵馬上，並將寫上「年輕人加油」「主祐香港」等訴求的便利貼貼在牆上後散去。