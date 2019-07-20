【逃犯條例】教大學者指政府認受性影響警民關係　倡政府以史為鑑

《逃犯條例》爭議持續，多區有示威遊行，警民衝突不斷。香港教育大學社會科學系助理教授何家騏今（20日）在港台節目《香港家書》提到近日示威遊行警民衝突。 何家騏稱，最近坊間關注警政議題到了前所未有的高點，而他認為警民間的不信任源於市民對政府及領導人認受性有關。提及1966年九龍騷亂平息後，政府曾詳細就事件始末進行深入調查，並發表報告提出加強政府與青年聯繫的建議。他建議政府應以史為鑑，希望政府要有勇氣及決心主動解決問題。

何家騏稱，警民間的不信任源於市民對政府及領導人認受性有關。（資料圖片）

何家騏提到，去年逝世的史丹福大學東亞研究中心客座研究員陳明銶教授，如果能目睹香港百萬人上街，和平理性展示訴求，一定會以身為香港人為榮。同樣若看到警民對立，一定會十分心痛，並喝令政治領袖應該拿起勇氣，承擔解決問題的責任。

曾以「警政研究」作為博士課題的何家騏又指，陳明銶當時曾勸勉他，如果有天社會爆發了官民矛盾，警察制度會立刻引起市民的注意，而情況在2014年後發生。市民會質疑香港警察是不是「政治化」，而加上最近的警民對峙，坊間對警政議題的注意，又到了前所未有的高點。他又稱曾有小學生問：「老師曾說香港是亞洲罪案率最低的城市之一，警察專業、市民守法、社會穩定，為什麼近來在電視中，經常見到警民衝突？」他直言都難以解釋。

他又提到，過去警隊大致參考外國處理遊行示威手法，嘗試用「商討式管理」策略，與示威遊行主辦單位協調，但過去數星期的示威行動似乎沒有明顯領導，認為轉變會否挑戰到警方一直以來行之有效的處理手法，值得探討。

他又認為，警民間的不信任源於市民對政府及領導人認受性有關。很多學者其實都提過，何家騏稱陳明銶曾多次提及，六十年代兩次騷亂是香港發展的分水嶺，當時政府在1966年九龍騷亂平息後，曾詳細就事件始末進行深入調查，並發表報告提出加強政府與青年聯繫的建議。建議政府應以史為鑑，希望政府要有勇氣及決心主動解決問題。