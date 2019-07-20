【逃犯條例】教大張仁良承諾校方會出席公開論壇：每個學生都會見

修訂《逃犯條例》風波持續，早前有多名人士輕生，生前遺留「反送中」的字句；當中包括一名香港教育大學學生及一名教大校友。 教大學生會今（20日）與校長張仁良會面，會上學生會批評校方情緒支援、處理不當及不足，要求與校方公開對話。張仁良表示，8月開始會繼續不斷會見學生，但如果學生會在7月底前能舉辦公開論壇，校方亦會出席。

教大張仁良（左二）為逝世學生及校友默哀。（劉錦華攝）

正休假的香港教育大學校長張仁良與署理校長呂大樂今（20日）與學生會會面，學生會一開始邀請校方代表為逝世學生及校友默哀一分鐘，張仁良等人隨即站立跟隨。

學生會在默哀後即批評，早前學生自發舉行兩場悼念會，但校長張仁良都缺席，直斥校長在學生情緒最低落的時候仍未有出現。學生會又在會上多次要求，校方要承諾能夠在7月內與學生公開對話。

張仁良回應表示，自有學生輕生事件發生後，曾經透過學生事務處找到逝世學生的家人，亦有向家人表達關心慰問、提供支援。而悼念會上有輔導員及學生事務處職員在場，希望可以處理事件時避免日後出現模仿效應。

他又提到，早前已會見系會學生，而在接下來的8月開始亦會繼續不斷會見宿生會、其他系會，「每一個都會約見」，又直言「公開唔公開都無所謂」，可按照同學意願處理。

而對於學生會提出，在7月內與學生公開對話的要求，現正署任校長的教大副校長呂大樂就表示在7月內進行會議有困難，建議學生會可以先安排時間、地點會面，校方會派人出席。張仁良補充，指若要在7月底前舉行，學生與校方都要做準備，但承諾若是由學生會舉辦，在7月31日舉行的對話論壇，校方能派員出席。