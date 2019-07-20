【逃犯條例】雷鼎鳴再度以恐怖分子形容示威　屈穎妍促管法官傳媒

反對修定《逃犯條例》的風波不絕，爭議更帶入今年的書展演講會中。一班建制派作家和學者，包括浸會大學協理副校長楊志剛、科技大學前經濟學教授雷鼎鳴、專欄作家屈穎妍、工聯會會長吳秋北等人，在書展座談會中不約而同以「病」形容現時的香港。 雷鼎鳴再次抨擊泛民集會遊行的「點人數」機制，又形容一班年輕參與者是「恐怖分子」，認為他們「敢做唔敢認，冇成本，往往有人讚賞繼續行事」，強調不能「放生並要立即喝止他們」。

屈穎妍指出，現時年輕人犯法卻未被拘捕，形容香港的法治已死。（梁煥敏攝）

今日是本屆香港書展展期的第四日，雖然整天下着雨，但周末仍吸引大批市民前往書展。下午其中一場座談會中，一班建制作者於新書介紹會中，多番抨擊近日的集會、遊行，指年輕人才是真正的「輸家」，又斥責年輕人令香港「生病」。

雷鼎鳴：年輕人暴暴吓變恐怖主義

其中雷鼎鳴繼續抨擊「反送中」遊行的大會報大數，是「因為要製造聲勢，語無倫次，指鹿為馬。」他又指，現時一班年輕人的行動，以經濟學來說，「做時有人讚，又冇成本，有回報，長期暴力落去，暴暴吓會成為恐怖主義」，將來會成為恐怖襲擊分子，「嗰啲自殺式的恐怖襲擊，可以命也不要，佢哋唔係冇讀過書、唔係冇知識，係有返工，仲會返屋企煮飯，係住家男人。但以為自己好正義，嗰啲人同而家香港嗰啲暴徒差唔多樣。」他指市民要大聲説不。

屈穎妍表示，現時社會的問題原因是傳媒及法官未有被監察。（梁煥敏攝） 屈穎妍則説，香港的法治已死，她説現時年輕人犯法卻未被拘捕，部份更離開香港，「好似帶返個口罩，着返件黑衫，講不撤不散就會冇人拉你，可以亂咁泊車，大家都覺得無法架啦！」，「你有承擔，就坐咗監先講。」她表示，現時的處境是由於政府沒有解決問題，現行的教育有問題，傳媒有問題。

雷鼎鳴抨擊泛民集會遊行的「點人數」機制，又形容一班年青參與者是「恐怖分子」。（梁煥敏攝）

在問答環節當中，屈穎妍再次發表個人看法，她指現時社會的問題，是傳媒及法官未有被監管，她指警方有監警會監管，但「第四權」的傳媒卻未有任何監管，法官亦未有其他單位監管，以致香港的問題存在。

吳秋北則再次形容「反送中」是一場顏色革命，是政黨為選票而製造出來。座談會當中，司儀邀請了前黑道人物，傳道人陳慎芝發言，更以「慈雲山13太保」形容他，現場傳來一陣陣的掌聲歡迎。